Başkasıyla evlendirilmek istenince sevgilisiyle el ele intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

Başkasıyla evlendirilmek istenince sevgilisiyle el ele intihar girişiminde bulundu

19.03.2021 09:53
Başkasıyla evlendirilmek istenince sevgilisiyle el ele intihar girişiminde bulundu, System.String[]

Adana'da amcasının oğluyla nişanlandırılan genç kız, sevgilisiyle el ele 4. kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Adana'da amcasının oğluyla nişanlandırılan genç kız, sevgilisiyle el ele 4. kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde 17 Mart akşamı meydana geldi. 4 katlı evin 4. katının mutfak penceresinden aşağı düşen Bayram T. (20) ve B. D. (17) ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Bayram T. ile B. D.'nin birbirini sevdiği ancak B.D.'nin ailesinin, genç kızı amcasının oğluyla bir süre önce nişanlandığı öğrenildi. Olay günü de ailesiyle birlikte nişanlısının evindeyken B.D.'nin sevdiği Bayram T. ile kaçtığını bunu öğrenen ailenin de çifti bulmak için harekete geçtiği belirlendi. B.D.'nin ağabeyi İbrahim D. kız kardeşinin Bayram T.' ile birlikte ablasının evinde olduğunu öğrendi. Bunun üzerine İbrahim D. akrabalarıyla birlikte bu eve gitti. Bu arada Bayram T. ve B.D. gelenleri görünce 4. kattaki mutfak penceresine çıktı. Bayram T.'nin dayısı Enver T. gençleri ikna etmek için mutfağa girdiği sırada çift ele ele vererek pencereden kendilerini boşluğa bıraktı. Genç kız ve arkadaşı yere çakılırken, akrabaları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adana Şehir Hastanesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Bayram T. ve B.D.'nin kemiklerinin ve kafatasının kırıldığı bilinçleri kapalı olarak yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Gençlerin kendine gelip ifadesi alınana kadar olayın intihar girişimi olarak değerlendirilmesine karar verilirken, olay yerindeki dayı Enver T. ve genç kızın ağabeyi İbrahim D.'nin de ifadesi alındı. Enver T.'nin ifadesinde genç kızın ağabeyinin kendisini arayarak kız kardeşini sorduğunu Bayram T.'nin kaçırdığını söylediğini bunun üzerine kendisinin de çifti aramaya başladığını evde bulduğunu ancak onlarla konuşmadan çiftin el ele atladığını söylediği öğrenildi. İbrahim D.'nin ise kız kardeşinin amcasının oğlu ile nişanlı olduğunu ancak Bayram T. tarafından kaçırıldığını onu ararken buldukları sırada düştüklerini gördüğünü söylediği belirlendi. - ADANA

Başkasıyla evlendirilmek istenince sevgilisiyle el ele intihar girişiminde bulundu
Başkasıyla evlendirilmek istenince sevgilisiyle el ele intihar girişiminde bulundu
Başkasıyla evlendirilmek istenince sevgilisiyle el ele intihar girişiminde bulundu

İntihar, Bayram, Adana, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkasıyla evlendirilmek istenince sevgilisiyle el ele intihar girişiminde bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu Meksika'da polis konvoyuna kanlı saldırı! 8'i polis 13 kişi öldü Meksika ve Iğdır'ın ortak geleneği: Ölüler Bayramı Biden, akılalmaz gaflarına devam ediyor: Bu sefer de yardımcısını, ABD Başkanı olarak takdim etti Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından Aleyna ve Ayşe'yi topa tuttu Son Dakika! PKK'ya yönelik operasyonda HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanları da dahil 10 kişi gözaltında Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti
Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti         
09:53
Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu         
09:42
Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten çıkmıyorum Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten çıkmıyorum         
09:38
Liseli kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi! O anlar cep telefonu kamerasında Liseli kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi! O anlar cep telefonu kamerasında         
09:13
Genç oyuncu Korcan Kol'dan dikkat çeken çıkış: Rujlu kadını öpmem Genç oyuncu Korcan Kol'dan dikkat çeken çıkış: Rujlu kadını öpmem         
08:50
Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak         
08:00
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı         
07:39
İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor         
00:29
Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti         
23:46
Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu         
22:45
Risk haritasında turuncu kategoride yer alan Karaman'da taziye evinden 61 kişi çıktı Risk haritasında turuncu kategoride yer alan Karaman'da taziye evinden 61 kişi çıktı         
21:52
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 10:07:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkasıyla evlendirilmek istenince sevgilisiyle el ele intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei