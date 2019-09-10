Son Dakika Haberleri: Başkaya'ya terör örgütü propagandasından hapis istemi
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Başkaya'ya terör örgütü propagandasından hapis istemi

1 saat önce

Akademisyen Fikret Başkaya'ya, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Başkaya'ya terör örgütü propagandasından hapis istemi, System.String[]

Akademisyen Fikret Başkaya'ya, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Fikret Başkaya ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin sanık ve avukatının beyanını aldı.

Ardından söz verilen duruşma savcısı, bu aşamada dosyanın tamamlandığını belirterek esasa ilişkin mütalaasını sunacağını söyledi.

Başkaya'nın sahibi olduğu internet sitesinde yazdığı "Asıl terör, devlet terörüdür" başlıklı yazıda PKK terör örgütünün propagandasını yaptığını belirten savcı, sanığın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması sorulan Başkaya, savunma yapmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, savunmasını hazırlaması için sanığa ek süre vererek duruşmayı erteledi.

Fikret Başkaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:54 Kaynak: AA
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