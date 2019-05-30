Son Dakika Haberleri: Başken'tte 16,5 kilo skunk ele geçirildi
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Başken'tte 16,5 kilo skunk ele geçirildi

29 dakika önce

Başkent'te, 16,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Başken'tte 16,5 kilo skunk ele geçirildi, System.String[]
Başkent'te, 16,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Başkent'e iki araçla uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.
Söz konusu araçları fiziki takibe alan narkotik polisleri, Kahramankazan'da durdurdukları iki araçta dedektör köpeklerle yaptıkları aramada 16,5 kilo skunk buldu.
Gözaltına alınan H.A, S.A, M.B, H.A. ve Ö.K. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:39 Kaynak: AA
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel
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