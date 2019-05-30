Başken'tte 16,5 kilo skunk ele geçirildi

Başkent'te, 16,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, İstanbul
'dan Başkent'e iki araçla uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Söz
konusu araçları fiziki takibe alan narkotik polisleri, Kahramankazan
'da durdurdukları iki araçta dedektör köpeklerle yaptıkları aramada 16,5 kilo skunk buldu.
Gözaltına alınan H.A, S.A, M.B, H.A. ve Ö.K. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.