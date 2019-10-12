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Başkent 13 Ekim'e hazır

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaralıların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşaması için büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Başkent 13 Ekim'e hazır, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaralıların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşaması için büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, Ankara'nın Başkent oluşunun 96. yıl dönümü öncesinde Başkent'in dört bir tarafında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kurtuluşun ve kuruluşun başkenti olan Ankara, başta simge mekanlar ve tören alanları olmak üzere büyük bir özenle temizlendi. Cadde, bulvar, kaldırımların yanı sıra tören güzergahlarında da detaylı temizlik çalışması yürüten ekipler, Anıtkabir'den Ulus Atatürk Heykeline, 1. Meclis'ten Ankara Kalesi'ne, Güvenpark'tan Keklikpınarı Seğmenler Parkı'na kadar birçok noktada; yıkama, vakumlu süpürme ve dezenfekte çalışmaları yaptı.


Mini süpürme araçları ile mekanik süpürme araçlarıyla Başkent'i 13 Ekim'e hazırlayan ekipler gece gündüz çalıştı. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:07 Kaynak: İHA
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