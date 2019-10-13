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Başkent 13 Ekim'e hazır

1 saat önce

Başkent 13 Ekim'e hazır Ankara Büyükşehir Belediyesi kent estetiği daire başkanlığı temizlik şube müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun 96.

Başkent 13 Ekim'e hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi kent estetiği daire başkanlığı temizlik şube müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaralıların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşaması için büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, Ankara'nın Başkent oluşunun 96. yıl dönümü öncesinde Başkent'in dört bir tarafında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Anıtkabir çevresinden Ulus Heykeli'ne kadar temizlik

Kurtuluşun ve kuruluşun Başkenti olan Ankara, başta simge mekanlar ve tören alanları olmak üzere büyük bir özenle temizlendi.

Cadde, bulvar, kaldırımların yanı sıra tören güzergahlarında da detaylı temizlik çalışması yürüten ekipler, Anıtkabir'den Ulus Atatürk Heykeline, 1. Meclis'ten Ankara Kalesi'ne, Güvenpark'tan Keklikpınarı Seğmenler Parkı'na kadar birçok noktada; yıkama, vakumlu süpürme ve dezenfekte çalışmaları yaptı.

Mini süpürme araçları ile mekanik süpürme araçlarıyla Başkent'i 13 Ekim'e hazırlayan ekipler gece gündüz çalıştı.

Başkent 13 Ekim'e hazır

Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 05:18 Kaynak: İHA
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