Başkent 153'ten duygulandıran sürpriz - Son Dakika
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Başkent 153'ten duygulandıran sürpriz

17 dakika önce

Ankara'da yaşayan vatandaşların her türlü şikayet ve talebini değerlendirerek çözüm üreten Ankara Büyükşehir Belediyesi "Başkent 153" ekipleri, bir annenin dileğini de gerçekleştirdi.

Başkent 153'ten duygulandıran sürpriz, System.String[]

Ankara'da yaşayan vatandaşların her türlü şikayet ve talebini değerlendirerek çözüm üreten Ankara Büyükşehir Belediyesi "Başkent 153" ekipleri, bir annenin dileğini de gerçekleştirdi. Başkent 153'e talepte bulunan Firdevs Kırkurt'un evine gidilerek, 11 aylık bebeğine sünnet kıyafeti hediye edildi.


Ankara'da yaşayan vatandaşlardan gelen şikayet, istek ve önerileri değerlendiren ve çözüm üreten Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentli bir aileyi daha mutlu etti. Başkent 153 ekipleri, 11 aylık bebeği için sünnet kıyafeti talebinde bulunan Firdevs Kırkurt'un evine giderek sürpriz yaptı.


Bir anne ve çocuk mutluysa dünya mutludur


Başkent 153 ekiplerini karşısında görünce mutluluğunu gizleyemeyen anne Firdevs Kırkurt duygusal anlar yaşadı. Bir annenin isteğine duyarsız kalmayan Başkent 153, 11 aylık Enes'e sünnet kıyafeti hediye etti. 11 aylık bebeklerini sünnet ettirdiklerini ancak sünnet kıyafeti alamadıklarını belirten Firdevs Kırkurt, "Bana bu mutlu anı yaşattığı için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Bizler için çok güzel bir anı olacak, her zaman sizleri hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.


Her yaş ve meslek grubundan gelen talepleri dikkate aldıklarını belirten Başkent 153 Koordinatörü Nurhak İyidoğan ise "Başkent 153'e Firdevs hanımdan çocuğunun sünnetini gerçekleştirdiklerini fakat ona sünnet kıyafeti giydirememenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden bir mesaj geldi. Bizler de duyarsız kalamadık ve vatandaşımızın mutluluğu için yardımcı olmak adına bu hediyeyi getirdik. Ne mutlu bize ki bir anne ve çocuğunun yüzünü güldürebildik" aktarımında bulundu. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:58 Kaynak: İHA
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