Başkent 30 ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü için kutlama hazırlıklarını tamamladı.



Türk tarihinin en özel günlerinden olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Başkent'te büyük bir coşkuyla kutlanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı, Ankara Valiliği, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Kızılayı ve TRT ile koordineli şekilde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Anıtkabir'de başlayacak kutlamalar için Büyükşehir Belediyesi etkinlik alanlarını Türk Bayraklarıyla donatacak. Cadde ve sokakları Zafer Bayramı temalı afişler ve görsellerle süsleyecek olan Büyükşehir Belediyesi, tören güzergahında temizlik çalışmaları gerçekleştirecek. Geçit töreni güzergahında görevliler için seyyar tuvalet ve çadır kuracak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, töreni izlemeye gelen vatandaşlara kumanya, su ve şapkadan oluşan ikramlarda bulunacak ve Türk Bayrağı dağıtacak.



EGO'dan ücretsiz ulaşım



Vatandaşlar, 30 Ağustos Cuma günü Başkent'te toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek. Büyükşehir Belediyesi, kutlama programı kapsamında geçit töreni ve etkinliklere vatandaşların katılabilmesi için EGO otobüsleri,



ANKARAY, metro ve teleferikte ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek. Kortej güzergahı boyunca düzenin ve güvenliğin sağlanması için yollara bariyerler yerleştirecek olan Büyükşehir Belediyesi, gerekli görülen noktalarda Ankara İtfaiyesine ait araçları hazır bekletecek. - ANKARA