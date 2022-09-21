Sivas Günleri'nde, el sanatlarından şehrin kendine has lezzetlerine kadar birçok ürünün Ankaralıların beğenisine sunulacağını aktaran Artur, etkinlikte dünyaca ünlü Kangal köpeğinin yanı sıra, kamuoyunda "doktor balıklar" olarak bilinen ve cilt hastalıkları tedavisinde kullanılan balıkların da tanıtılacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Ankara, Eylül, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkent 5. Sivas Tanıtım Günleri yarın Etimesgut'ta başlayacak - Son Dakika

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