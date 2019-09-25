Son Dakika Haberleri: Başkent akademi: 1-2
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Başkent akademi: 1-2

42 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu müsabakasında Başkent Akademi, deplasmanda Ankara Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

Başkent akademi: 1-2, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu müsabakasında Başkent Akademi, deplasmanda Ankara Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Ankara Demirspor, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Başkent Akademi'yi TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda konuk etti. Ev sahibi ekip, 34'üncü dakikada Enes Yılmaz'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda etkili bir performans ortaya koyan Başkent Akademi, 52'de Ahmet Sun ile durumu eşitledi ve maç uzatmalara gitti. 106'ncı dakikada Suat Kaya ile öne geçmeyi başaran deplasman ekibi, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Türkiye Kupası, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:41 Kaynak: DHA
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