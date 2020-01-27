Başkent Akyurt'ta 3,9 büyüklüğünde korkutan deprem - Son Dakika

Başkent Ankara'nın Akyurt ilçesi peş peşe meydana gelen depremlerle sarsıldı. 3,9 ve 3,3 büyüklüğündeki depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı.



Depremin merkez üssü Ankara şehir merkezine 38 kilometre mesafedeki Akyurt'tu oldu. AFAD verilerine göre, deprem yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 3,9 olarak ifade edildi. Akyurtlular ise ilçe meydanına gelerek belli bir süre evlerinden ayrıldı.



"Korkuyoruz eve bile gidemiyorum"



Depreme yönelik İHA mikrofonlarına konuşan vatandaşlardan Fatih Yevan, "3,8 büyüklüğünde deprem oldu, korkuyoruz eve bile gidemiyorum. Allah depremde ölenlerimizin yakınlarına sabır versin. Geçmiş olsun Allah yardımcımız olsun. Eve gidemiyorum hastayım rahatsızım aynı zamanda" dedi.



"Deprem anında neler yapması gerektiğini öğretilmeli"



Bir diğer vatandaş Murat Efe ise "Yine artçı yaşadık, zaten sürekli yaşıyoruz. Artçıları yaşamamıza rağmen herkes evinde herkes sosyal yaşantısına devam ediyor. Ama bu şekilde halkı bilinçlendirecek şekilde insanların deprem anında neler yapması gerektiğini öğretilmeli. Maalesef biz yine aynı şekilde devam ediyoruz. Malatya ve Elazığ'daki kardeşlerimizin Allah yardımları olsun elimizden gelen maddi manevi yardımları gönderiyoruz" diye konuştu.



"Kanepe yerinden oynadı"



Sadık Gökçel isimli vatandaş da "Kanepede oturuyorum kanepe hafif yerinden oynadı. Fazla bir korku olmadı bu hafifi bir depremdi yani. Geçen hafta da oldu ama bunlar artçı depremler. Kokacak fazla bir şey yok tabi hissediliyor. Deprem olunan yerlerde hazırlıklı olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Oğuz Çoban isimli genç vatandaş ise, "Kuş kümesimiz var orada otururken bir anda kümesimiz sallandığını hissettim korktum dışarı çıktım. Geçen de deprem olduğunda evde kolonların sallandığını hissettik. Evimizin sağlam olduğunu düşüyorum deprem çantamız da var bu konuda da babam dikkatlidir" şeklinde konuştu. - ANKARA