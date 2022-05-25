Başkent, Anadolu'dan Afrika'ya Kültürel Etkileşim Topluluğu Konseri'ne ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Başkent, Anadolu'dan Afrika'ya Kültürel Etkileşim Topluluğu Konseri'ne ev sahipliği yaptı

25.05.2022 23:50

Ankara Afrika Evi ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ana Salonu'nda 25 Mayıs Dünya Afrika Günü'ne özel, Anadolu'dan Afrika'ya Kültürel Etkileşim Topluluğu Konseri düzenlendi.

Ankara Afrika Evi ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ana Salonu'nda 25 Mayıs Dünya Afrika Günü'ne özel, Anadolu'dan Afrika'ya Kültürel Etkileşim Topluluğu Konseri düzenlendi.

Konsere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Tuba Nur Sönmez, Afrika ülkelerinin büyükelçileri, diplomatlar ve birçok davetli katıldı.

Yavuz, burada yaptığı konuşmada, zengin, köklü kültürü, tarihi, zengin doğal kaynakları, genç nüfusu ve 30 milyon kilometrekarelik yüz ölçümü ile dünyanın en büyük ikinci kıtası olan Afrika'nın yeni dönemde uluslararası sistemde daha aktif olacağını belirterek, "Afrika dimdik ayakta ve geleceğe umutla bakıyor. Gösterilen çabayı takdirle izliyor ve destekliyoruz." dedi.

"Son 20 yılda Türkiye olarak hem diplomatik hem kültürel ilişkilerimizi farklı bir boyuta taşıdık. Afrikalı öğrenciler, iş insanları ve turistler için ülkemiz önemli adreslerden biri oldu. Bugün ne mutlu ki kıtada 44 büyükelçiliğimiz bulunuyor ve Ankara'daki 37 Afrika ülkesi büyükelçiliğine ev sahipliği yapıyoruz. Bu aynı zamanda dostluğumuzun da önemli bir işareti." değerlendirmesinde bulunan Yavuz, her yıl verilen "Türkiye Bursları" sayesinde Türkiye'deki üniversitelerde Afrikalı öğrencilerin eğitim gördüğünü, Türkiye olarak bugüne kadar binlerce Afrikalı öğrenciye burs vererek eğitimlerine katkıda bulunduklarını söyledi.

Yavuz, Türkiye'nin birçok kurumunun kıtada faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dost ve kardeş Afrika ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretler ve Afrika ülkelerinin liderlerinin karşı ziyaretlerinin Türkiye-Afrika ilişkilerinin birçok yönden gelişmesini sağladığını vurguladı.

Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünün Dünya Afrika Günü olduğunu belirterek, Afrika Evi ile ilgili bilgiler paylaştı.

"25 Mayıs, bizim Afrika Evi'nin de kuruluş yıl dönümü. 2016'da kurulduk. Hem Afrika Günü'nü hem de Afrika Evi'nin kuruluş yıl dönümünü bugün birlikte kutlamış olduk." ifadesini kullanan Sönmez, katılımcılar arasında Afrika'dan çok sayıda diplomat ve öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Sönmez, "Anadolu'dan Afrika'ya Kültürel Etkileşim Topluluğu"nun ilk konserini bugün icra ettiğini, bu kültürel etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.

"Türkiye'deki bütün Afrikalılara seslenmek istiyorum, burada hiçbir ayrımcılığa uğramadan, Türk halkının sevgisiyle hoş karşılanıyorsunuz, hoş geldiniz. Özellikle öğrenci arkadaşlarımızı kültürel etkinliklere daha çok katılmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulunan Sönmez, hareket ve müziğin Afrikalıların doğalarında olduğunu belirtti.

Etkinlikte konuşan Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'da çok güzel işler yaptığını belirterek, Türklerin Afrikalılarla çok iyi geçindiğini ve böylece kültürler arası bir alışveriş olduğunu söyledi.

"Afrika insanı, Türkiye ile bağlantı kurmaktan çok mutlu." ifadesini kullanan Guandong, Türkiye'nin Afrika'da çalışmalar yürüten kurumlarının güzel işler yaptığını vurguladı.

Anadolu'dan Afrika'ya Kültürel Etkileşim Topluluğu'nda sahne alanlardan ODTÜ Havacılık Mühendisliği Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Ganalı Emmanuel Quist, etkinliğin kendileri için çok güzel geçtiğini belirterek, "Müzik çok güzel oldu, Türk müziğini çok bilmiyoruz ama bu konser için öğrendik, atmosfer çok güzel, efsane oldu, çok beğendik." dedi.

Başkent, Anadolu'dan Afrika'ya Kültürel Etkileşim Topluluğu Konseri'ne ev sahipliği yaptı
Başkent, Anadolu'dan Afrika'ya Kültürel Etkileşim Topluluğu Konseri'ne ev sahipliği yaptı
Başkent, Anadolu'dan Afrika'ya Kültürel Etkileşim Topluluğu Konseri'ne ev sahipliği yaptı
Başkent, Anadolu'dan Afrika'ya Kültürel Etkileşim Topluluğu Konseri'ne ev sahipliği yaptı
Başkent, Anadolu'dan Afrika'ya Kültürel Etkileşim Topluluğu Konseri'ne ev sahipliği yaptı

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Kaynak: AA

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