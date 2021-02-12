Başkent Ankara Meclisi'nden İdris Yamantürk'e özel klip - Son Dakika

Başkent Ankara Meclisi'nden İdris Yamantürk'e özel klip
ANKARA - Başkent Ankara Meclisi'ninKültür Turizm Bakanlığı desteği ile hazırladığı; Ankara Kent Konseyi, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası ve Ankara Kulübü'nün paydaş olduğu " Sözlü Ankara Tarihi" çalışmasında, İdris Yamantürk'ün sevdası Ankara'ya dair duygularını ifade ettiği bölüm Ankara Kent Konseyi tarafından yayınlandı.
Ankara'ya büyük bir kent aidiyetini duyan ve "Türk Milleti'ne borcumuz var" diyerek ömrünü ülkesi için çalışmaya adayan İdris Yamantürk'ün; duygusal ifadelerde bulunduğu bölüm, başarılarla dolu hayatından ebedi hayata göçmesi sebebiyle geride bıraktığı hoş sada anısına Ankara Kent Konseyi tarafından video klip olarak yayınlandı.
Kaynak: İHA
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