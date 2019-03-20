Son Dakika Haberleri: Başkent Astana'nın İsmi Nursultan Olarak Değiştirilecek

Başkent Astana'nın İsmi Nursultan Olarak Değiştirilecek

3 saat önce

Kazakistan Parlamentosu, başkent Astana'nın isminin Nursultan olarak değiştirilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Başkent Astana'nın İsmi Nursultan Olarak Değiştirilecek, System.String[]
Kazakistan Parlamentosu, başkent Astana'nın isminin Nursultan olarak değiştirilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Parlamentonun üst kanadı Senato ile alt kanadı Meclisin ortak oturumunda milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkente eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in isminin verilmesine ilişkin yasa tasarısını görüştü.

Milletvekilleri başkent Astana'nın isminin Nursultan olarak değiştirilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, yemin töreninde yaptığı konuşmada, Nazarbayev'in isminin başkente verilmesini önermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:37 Kaynak: AA

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