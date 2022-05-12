Başkent barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 41'i geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Başkent barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 41'i geçti

12.05.2022 20:55

Başkent barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 41'i geçti ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 9 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla Başkent'in çevresinde bulunan ve kente içme suyu sağlayan 7 barajdaki toplam doluluk oranının yüzde 41.87 olduğunu açıkladı.

Başkent barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 41'i geçti

ANKARA - ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 9 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla Başkent'in çevresinde bulunan ve kente içme suyu sağlayan 7 barajdaki toplam doluluk oranının yüzde 41.87 olduğunu açıkladı. Başkentlilere su tasarrufu çağrısını yineleyen Öztürk, "Geçen yıla göre 136 milyon 148 bin metreküp fazla su hacmimiz var ancak rehavete kapılmadan suyu tasarruflu kullanmalıyız" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel kuraklık Başkent Ankara'yı besleyen barajları da etkilemeye devam ediyor. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara'ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajların 9 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla toplam doluluk oranının yüzde 41.87, aktif doluluk oranının ise yüzde 29.79 olduğunu açıkladı. Öztürk ayrıca Başkentlilere seslenerek suyu bilinçli kullanmaları ve tasarruf yapmaları çağrısını yineledi.

"Geçen yıla göre 136 milyon 148 bin metreküp fazla su hacmimiz var"

Su Arıtma Dairesi Başkanı Nuri Kali ile Kurtboğazı Barajı'nda incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, barajlardaki doluluk oranına ilişkin önemli bilgiler verdi:

"Ankara'ya içme suyu sağlayan barajlarımızın toplam hacmi 1 milyar 584 milyon 13 bin metreküp kadar. 9 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla baktığımızda barajlarda yaklaşık yüzde 41'i geçen bir doluluk oranı var ancak aktif doluluk oranımıza baktığımızda ise yüzde 29 mertebelerinde olduğunu görüyoruz. Geçen yıl 527 milyon 258 bin metreküp olan barajlardaki su hacmimiz bugün 663 milyon 406 bin metreküpe ulaşmış durumda. Yani bu ne anlama geliyor? Geçen yıla göre 136 milyon 148 bin metreküp fazla su hacmimiz var barajlarda."

Su tasarrufu uyarısı

Kente verilen toplam su miktarının ise 1 milyon 400 bin metreküp civarında seyrettiğine ancak rehavete kapılmadan suyun tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çeken Öztürk, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bu oran ciddi bir rakam olduğu için su hacmindeki 136 milyon metreküplük artış bizleri asla rahatlığa itmemeli. Suyumuzun her bir damlası çok kıymetli. Su tasarrufu konusunda bugüne kadar gösterdiğimiz dikkati göstermeye devam edeceğiz. Tasarruf konusunda maksimum gayreti göstermemiz gerekiyor. Lütfen suyumuzu tüketirken her zamankinden daha özenli olalım."

Öztürk ayrıca su tasarrufu konusunda vatandaşları bilinçlendirmek için STK'ler, Ankara Kent Konseyi, Meslek Odaları ve Mahalle muhtarlarıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini de söyledi.

11 baraj Ankara'ya su sağlıyor

Başkent'in içme suyu Çamlıdere, Kurtboğazı, Kesikköprü, Eğrekkaya, Peçenek, Türkşerefli, Uludere, Akyar, Çubuk 2, Kavşakkaya ve Elmadağ Kargalı Barajı'ndan sağlanıyor.

2 milyon 499 bin 544 abonesi bulunan ASKİ Genel Müdürlüğü, barajlardaki su miktarını dijital sensörler aracılığıyla anlık takip ederek resmi internet sitesinde düzenli olarak halka açıklamaya devam ediyor. Rekreasyon amaçlı da kullanılan ve azami su hacmi 92 milyon 53 bin metreküp olan olan Kurtboğazı Barajı ise Bahtılı, Mera, Kınık, Pazar, Uzunöz, Bostan, Kayıcık, Batak, İğmir, Kirazlı, Eneğim ve Karaboya dereleri ile besleniyor.

Başkent barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 41'i geçti
Başkent barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 41'i geçti
Başkent barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 41'i geçti
Başkent barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 41'i geçti
YORUMLAR
500
Çin'in Ekolojisi Tarihi Bir Dönüm Noktasından Geçiyor Çin'in Ekolojisi Tarihi Bir Dönüm Noktasından Geçiyor Çatalzeytin'de geçici köprüsü yıkılan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı Çatalzeytin'de geçici köprüsü yıkılan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Erdoğan Öztürk, Mayıs, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 41'i geçti - Son Dakika


Son Dakika
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
19:00 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete 2. zam hakkında konuştu: Vatandaşlarımızın beklentileri bizim her zaman gündemimizdir
18:58 Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu
18:39 TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi
18:27 Cinsel gücü artırıp, kan şekerini hazırola getiriyor! Dilden dile dolaşan müthiş ikili bal ve tarçın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:04:42. #1.12#
SON DAKİKA: Başkent barajlarında toplam doluluk oranı yüzde 41'i geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement