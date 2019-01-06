Başkent Beyaza Büründü (2)

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43 dakika önce
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADIAnkara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu sürdü.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI Ankara
'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu sürdü. Etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi
ekipleri tarafından tuzlama çalışması yapılmasına rağmen çok sayıda araç yolda kaldı. Özellikle Çankaya
ve Keçiören
'de ara sokaklarda rampa yukarı çıkmak zorunda kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bazı sürücülere mahallede kar topu oynayan çocuklar yardım etti. Bazı çocukların yolda kalan araçların ön kaputuna oturarak rampa yukarı çıkmasına yardım ettikleri görüldü. Yenimahalle
Batıkent'te ise bir kişinin sokak ortasında kayak yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:40 Kaynak: DHA
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