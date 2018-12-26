Başkent Beyaza Büründü
28 dakika önce
Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kartpostallarını aratmayacak manzaralar ortaya çıkardı.
Ankara
'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kartpostallarını aratmayacak manzaralar ortaya çıkardı.
Başkentte beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Ankaralılar güne bembeyaz bir örtüyle uyanırken özellikle parklarda kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Kar
yağışı nedeniyle ise bazı ağaçların dalları kırıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin
'in akşam saatlerinde duyurduğu okulların tatil edildiği duyurusunun keyfini de çocuklar kar topu oynayarak çıkardı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:42 Kaynak: İHA
İstanbul'da Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Ortaya Kartpostallık Manzaralar Çıkardı
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