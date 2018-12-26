Son Dakika Haberleri: Başkent Beyaza Büründü

Başkent Beyaza Büründü

28 dakika önce

Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kartpostallarını aratmayacak manzaralar ortaya çıkardı.

Başkent Beyaza Büründü, System.String[]
Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kartpostallarını aratmayacak manzaralar ortaya çıkardı.

Başkentte beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Ankaralılar güne bembeyaz bir örtüyle uyanırken özellikle parklarda kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Kar yağışı nedeniyle ise bazı ağaçların dalları kırıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin'in akşam saatlerinde duyurduğu okulların tatil edildiği duyurusunun keyfini de çocuklar kar topu oynayarak çıkardı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:42 Kaynak: İHA

Ankara, Kar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Ortaya Kartpostallık Manzaralar Çıkardı 3 İlde Yolcu Otobüsleri Kaza Yaptı: 3 Ölü, 72 Yaralı

İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:10:59. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent Beyaza Büründü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]