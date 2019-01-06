Son Dakika Haberleri: Başkent Beyaza Büründü

Başkent Beyaza Büründü

29 dakika önce

ANKARA'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza bürüdü.

Başkent Beyaza Büründü, System.String[]
ANKARA'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza bürüdü. Hafta sonunu fırsat bilen çocuklar, parklara akın etti.

Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı.  Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından önceden tuzlama çalışması yapılan ana arterler kar tutmazken, şehrin ara sokakları ise beyaz örtüye büründü. Kuğulu ve Seymenler Park'ında güzel görüntüler ortaya çıktı.

Hafta sonunu fırsat bilen çocuklar, aileleri ile birlikte bu parklara akın etti. Çocuklar, karın tadını çıkarırken, yağışın akşam saatlerine kadar süreceği bildirildi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:18 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karadeniz Usulü Yöntem: Yaptığı Mermer Mezarı Evinin Çatısında Sergiliyor Mehmet Özhaseki'ye Canlı Yayında Soruldu: Gökçek'le Aranızda Sorun mu Var?

Katil Koca, 20 Yıllık Eşini 6 Yaşındaki Oğlunun Yanında Uyurken Öldürmüş Bağcılar'da Bir Dükkanın Demir Korkulukları Çalan Kızlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 13:47:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent Beyaza Büründü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]