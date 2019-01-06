Başkent Beyaza Büründü

Başkent beyaza büründüAnkara'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza bürüdü.

Başkent beyaza büründü



Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza bürüdü. Hafta sonunu fırsat bilen çocuklar, parklara akın etti.



Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından önceden tuzlama çalışması yapılan ana arterler kar tutmazken, şehrin ara sokakları ise beyaz örtüye büründü. Kuğulu ve Seymenler Park'ında güzel görüntüler ortaya çıktı.



Hafta sonunu fırsat bilen çocuklar, aileleri ile birlikte bu parklara akın etti. Çocuklar, karın tadını çıkarırken, yağışın akşam saatlerine kadar süreceği bildirildi.

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