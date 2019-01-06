Başkent Beyaza Büründü (3)
1 saat önce
OKULLARIN TATİL EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLAnkara Valiliği kaynakları, Başkent'te gün boyu devam eden kar yağışının meteoroloji tahminlerine göre gece saatlerinde etkisini yitireceğini belirtti.
OKULLARIN TATİL EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL Ankara
Valiliği kaynakları, Başkent'te gün boyu devam eden kar yağışının meteoroloji tahminlerine göre gece saatlerinde etkisini yitireceğini belirtti. Bu gelişme sonrası kentte eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:02 Kaynak: DHA
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