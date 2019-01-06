Son Dakika Haberleri: Başkent Beyaza Büründü (3)

Başkent Beyaza Büründü (3)

1 saat önce

OKULLARIN TATİL EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLAnkara Valiliği kaynakları, Başkent'te gün boyu devam eden kar yağışının meteoroloji tahminlerine göre gece saatlerinde etkisini yitireceğini belirtti.

Başkent Beyaza Büründü (3), System.String[]
OKULLARIN TATİL EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Ankara Valiliği kaynakları, Başkent'te gün boyu devam eden kar yağışının meteoroloji tahminlerine göre gece saatlerinde etkisini yitireceğini belirtti. Bu gelişme sonrası kentte  eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:02 Kaynak: DHA

Ankara Valiliği, Güncel
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