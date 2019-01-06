Başkent Beyaza Büründü (3)
1 saat önce
OKULLARIN TATİL EDİLMESİ HENÜZ SÖZ KONUSU DEĞİLValilik kaynakları gün boyu devam eden kar yağışının meteorolojik tespitlere göre gece saatlerinde etkisini yitireceğini belirtti.
OKULLARIN TATİL EDİLMESİ HENÜZ SÖZ KONUSU DEĞİL
Valilik kaynakları gün boyu devam eden kar yağışının meteorolojik tespitlere göre gece saatlerinde etkisini yitireceğini belirtti. Bu gelişme sonrası kentte eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:14 Kaynak: DHA
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