Başkent beyaza büründü - Son Dakika
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Başkent beyaza büründü

6 saat önce

Ankara'da hafta sonu yaşanan yoğun kar yağışı Başkenti beyaza bürüdü.

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Ankara'da hafta sonu yaşanan yoğun kar yağışı Başkenti beyaza bürüdü.


Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde hava sıcaklığının eksilere düşmesi ve yoğun kar yağışı nedeniyle Mogan Gölü de kısmen buz tutu. Karın keyfini Mogan Gölü'nde çıkaran vatandaşlar kendilerine yaşam alanı oluşturan göl kuşlarını beslemeyi de ihmal etmedi.


Çocukları ve aileleri ile birlikte Mogan Gölü'ne gelen vatandaşlar hem karın keyfini çıkardı hem de ağır kış şartları altında yiyecek bulmakta zorlanan karabatak kuşlarını kıyıdan ekmek atarak besledi.


Eşsiz manzaraların da ortaya çıktığı karlı bir Başkent'te objektiflere kartpostallık görüntüler yansıdı. - ANKARA

Mogan Gölü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:02 Kaynak: İHA
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