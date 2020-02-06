Başkent beyaza büründü - Son Dakika

ANKARA, etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Başkent'te sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, daha sonra etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Sabah sürücüler araçlarının üzerinde biriken karı temizleyerek yola çıkarken, kar nedeniyle ulaşımda da aksaklıklar yaşandı. Belediye ekipleri kar küreme ve temizleme çalışması yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceği belirtildi.

- Ankara