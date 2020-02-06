Başkent beyaza büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkent beyaza büründü - Son Dakika

Başkent beyaza büründü

6 saat önce

ANKARA, etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Başkent beyaza büründü, System.String[]
ANKARA, etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Başkent'te sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, daha sonra etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Sabah sürücüler araçlarının üzerinde biriken karı temizleyerek yola çıkarken, kar nedeniyle ulaşımda da aksaklıklar yaşandı. Belediye ekipleri kar küreme ve temizleme çalışması yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceği belirtildi.


- Ankara
Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Premier Lig'de yaz transfer dönemi, yeniden 1 Eylül'de bitecek
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, Valilik'ten uyarı geldi Okulda şırıngalı çikolatadan ölümle ilgili idari karar belli oldu Kayan yolcu otobüsü, uçurumun kenarında durdu

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 17:47:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent beyaza büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]