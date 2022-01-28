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Başkent buz tuttu, kuzey ülkelerini aratmayacak görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Başkent buz tuttu, kuzey ülkelerini aratmayacak görüntüler ortaya çıktı

28.01.2022 14:22
Başkent buz tuttu, kuzey ülkelerini aratmayacak görüntüler ortaya çıktı

Başkentin simge noktalarından olan Kuğulu Park havuzundaki fıskiyelerden çıkan suyun donması ile uzun buz kütleleri oluştu.

Başkentin simge noktalarından olan Kuğulu Park havuzundaki fıskiyelerden çıkan suyun donması ile uzun buz kütleleri oluştu. Başkentte etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle oluşan buz sarkıkları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı -10 dereceye kadar düşmesiyle Kuğulu Park'ın havuzu buz tuttu. Havuzda bulunan fıskiyeden çıkan su soğuk havanın etkisi ile yaklaşık 4 metre uzunluğunda ayrı ayrı buz kütleleri oluştu. Parkı ziyaret eden vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Kuğulu Park'ın simgesi olan kuğular da buz tutan havuzun üstünde dolaştı.

"EKMEKLERİ UFALTIP BURADAKİ HAYVANLARA GETİRİYORUM"

Her gün Kuğulu Park'taki hayvanlara ekmek getirdiğini belirten ziyaretçi Meryem Polat, "Buz sarkıkları çok güzel duruyor. Sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum, arkadaşlarım 'Orada ne geziyorsun' diyorlar. Ekmekleri ufaltıp buradaki hayvanlara getiriyorum. İlk önce küçüklere verecektim, kazlar bana seslenince onlara da getirdim. Her gün işe giderken sokak hayvanlarını besliyorum" ifadelerini kullandı.

"ANKARA'DA OKUMAMA RAĞMEN BU MANZARAYLA HİÇ KARŞILAŞMADIM"

Kuğulu Park'a Ankara'da yaşamasına rağmen ilk defa geldiğini ve bu mekanın özel bir anlamı olduğunu aktaran Fatih Akyer, "Bugün sabah Ankara'daki işlerimi halletmek için Mersin'den geldim. Kuğulu Park'ın da benim için özel bir anlamı var. Ben Ankara doğumluyum, annem benim kırkımı burada uçurmuş. Gelmişken de bir ziyaret edip anneme fotoğraf göndermek istedim. Geldiğimde de çok güzel bir manzarayla karşılaştım. Havuzun içindeki fıskiyeler buz tutmuş. Ankara'da okumama rağmen bu manzarayla hiç karşılaşmadım. Şimdi de eşimle beraber manzaranın tadını çıkartıyoruz" diye konuştu.

"HAVUZUN İÇİNDEKİ BUZ KÜTLESİ PAMUKKALE'DEKİ TRAVERTENLER GİBİ"

Havuz içindeki buz kütlesinin yapay olduğunu düşünen Nihat Sercan Saltık, "Kuğulu Park'a 25 yıldır geliyorum. Burası bizim için nefes alma yeri. Havuzun içindeki buz kütlesi Pamukkale'deki travertenler gibi olmuş. Çok güzel bir görüntü oluşmuş" ifadelerine yer verdi.

"ÖRDEKLER VE KUĞULAR ÜŞÜYOR MU DİYE DÜŞÜNÜYORDUM"

Köpeklerini gezdirmek için sürekli Kuğulu Park'ı tercih ettiğini dile getiren Ebru, "Bir süredir Kuğulu Park'a uğramıyordum. O yüzden böyle bir manzarayla karşılaşmamıştım. Çok sanatsal görünüyor, fotoğrafını da çektim. Hatta geçen gün bir başka köpek sahibiyle karşılaştım. O da 'Kuğulu Park'ın havuzu buz tutmuş mu' diye sordular. Ördekler ve kuğular üşüyor mu diye düşünüyordum, az önce etkilenmediklerini öğrendim. İçim rahatladı" dedi.

(Oğuzhan Halil Özbek - İbrahim Çakmak - Ali Nargüner/İHA)

Başkent buz tuttu, kuzey ülkelerini aratmayacak görüntüler ortaya çıktı
Başkent buz tuttu, kuzey ülkelerini aratmayacak görüntüler ortaya çıktı
Başkent buz tuttu, kuzey ülkelerini aratmayacak görüntüler ortaya çıktı

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Kuğulu Park, Ankara, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent buz tuttu, kuzey ülkelerini aratmayacak görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent buz tuttu, kuzey ülkelerini aratmayacak görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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