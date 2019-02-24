Son Dakika Haberleri: Başkent Cezayir'de Buteflika Karşıtı Gösteri

Başkent Cezayir'de Buteflika Karşıtı Gösteri

19 dakika önce

Cezayir'de, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto için gösteri düzenlendi.

Başkent Cezayir'de Buteflika Karşıtı Gösteri, System.String[]
Cezayir'de, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto için gösteri düzenlendi.

Laik "Yeni Nesil Partisi" Başkanı Cilani Süfyan liderliğindeki liberal aktivistleri bünyesinde toplayan muhalif "Vatandaşlık Hareketi'nin" çağrısıyla başkent Cezayir'deki Maurice Audin Meydanı'nda düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Göstericiler sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olan Buteflika karşıtı sloganlar attı.

Bölgeyi çembere alan güvenlik güçleri, protestocuların Diduş Murad Caddesi'nde yürümesini engellemek için göz yaşartıcı gaz kullandı. Polis bazı göstericileri de gözaltına aldı.

Aktivistlerin sosyal medyadan yaptığı çağrılar üzerine cuma günü başkent Cezayir'de gösteriler düzenlenmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:47 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Politika
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