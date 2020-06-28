Başkent çiçekleniyor - Son Dakika

Başkent çiçekleniyor

Başkent çiçekleniyor Başkent'in dört bir yanını çiçeklerle süslemeye devam eden Büyükşehir Belediyesi ana arterler başta olmak üzere her gün binlerce sürücünün hareket halinde olduğu bulvar ve caddeleri görsel bir şölene dönüştürüyor.

Başkent çiçekleniyor

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ANKARA - Başkent'in dört bir yanını çiçeklerle süslemeye devam eden Büyükşehir Belediyesi ana arterler başta olmak üzere her gün binlerce sürücünün hareket halinde olduğu bulvar ve caddeleri görsel bir şölene dönüştürüyor. Anıtkabir'in olduğu Gençlik Caddesi, İzmir Caddesi, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Bahçelievler Yunuslu Kavşak, Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Camii ve çevresi ile Anadolu Bulvarı ve Eskişehir Yolunu yerli üreticilerden alınan çiçekler süslüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve turistik alanlar da dahil olmak üzere Başkent'in birçok noktasında yaptığı peyzaj çalışmalarıyla hem vatandaşlara hem de seyahat eden sürücülere görsel bir şölen sunuyor.

Havaların ısınmasının ardından kenti güzelleştiren çiçeklendirme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticilerden alınan mevsimlik çiçeklerin dikimine devam ediyor.

Kenti kırmızı, pembe, beyaz, sarı, mor petunyalar süslüyor

Başkentlilerden tam not alan çiçeklendirme çalışmaları ana arterler ile cadde ve bulvarları süslerken, rengarenk petunyalar kentin güzelliğine güzellik katıyor. Normalleşme süreciyle Başkent yolları yeniden hareketlenirken; kırmızı, pembe, beyaz, sarı ve mor petunyalar şehrin birçok noktasını süslüyor.

Büyükşehir Başkent'i renklendiriyor

Anıtkabir'in bulunduğu Gençlik Caddesi, İzmir Caddesi, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Camii ve çevresi, Bahçelievler Yunuslu Kavşağı, Anadolu Bulvarı ve Eskişehir Yolu her gün gelip geçen vatandaşları ve sürücüleri renk cümbüşüyle karşılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile ANFA Genel Müdürlüğü, yaz sezonunda da ara vermeden çevre ve peyzaj düzenlemesi ile Başkenti renklendiren çiçeklendirme çalışmalarını sürdürecek.

Anıtkabir, Ankara, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkent çiçekleniyor - Son Dakika

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