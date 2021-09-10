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Başkent derbisi 30 yıl sonra "alt ligde" oynanacak - Son Dakika

Başkent derbisi 30 yıl sonra "alt ligde" oynanacak

10.09.2021 11:00
Başkent derbisi 30 yıl sonra

TFF 1. Lig'de Ankara derbisinde 12 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü, 30 yılı aşkın bir süre sonra "alt ligde" birbirlerine rakip olacak.

TFF 1. Lig'de Ankara derbisinde 12 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü, 30 yılı aşkın bir süre sonra "alt ligde" birbirlerine rakip olacak.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak Ankara derbisinin rekabeti 62 yıl öncesine dayanıyor.

Tarihlerinde ağırlıklı olarak Süper Lig'de karşılaşan iki kulüp, geçen sezon aynı anda 1. Lig'e düştü. Ankara'nın iki köklü kulübü 1. Lig'de (o zamanki adıyla 2. Lig) son olarak 1980-1981 sezonunda karşı karşıya geldi. Söz konusu dönemde üst lige çıkmayı başaran MKE Ankaragücü, rakibini iki maçta da mağlup etmeyi başardı. İki takım arasında 1. Lig'de 21 Şubat 1981'de oynanan son karşılaşmayı MKE Ankaragücü, 2-0 kazandı.

1. Lig'de tek ortak sezon 1980-1981

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin 1. Lig'deki tek ortak sezonları 1980-1981 sezonunda oldu.

İki takım da aynı yıl Türkiye'nin en üst ligine çıkabilmek için alt ligde mücadele etti.

Süper Lig ve Türkiye Kupası dışında bu iki ekip, resmi maçlarda Türkiye Milli Küme (1936-1937) ve Ankara Profesyonel Ligi'nde (1955-1959) de karşı karşıya geldi.

Başkent temsilcileri başta Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şube Kupası olmak üzere birçok özel maçta da birbirlerine rakip oldu.

Rekabet 1937'ye kadar uzanıyor

İki ekip arasında bilinen en eski maç 1937 yılına kadar uzanıyor.

1910 yılında kurulan MKE Ankaragücü ile 1923'te kurulan Gençlerbirliği'nin bilinen ilk maçı 21 Mart 1937'de oynandı.

Ulus'taki Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Milli Küme'de yapılan maçı Gençlerbirliği 4-2 kazanmıştı.

En farklı galibiyet MKE Ankaragücü'nden

İki takımın tarihinde karşılaştığı maçlardan en farklı galibiyeti MKE Ankaragücü elde etti.

Başkentin sarı-lacivertli tarafı, 10 Şubat 1991'de Süper Lig maçında sahadan 7-2 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Bu maç ayrıca iki takım arasındaki en gollü derbi oldu.

Gençlerbirliği ise rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 5 Mart 2005'te 4-0'lık skorla aldı.

Yıllardır aynı stadı kullanıyorlar

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Ankara'da yıllardır aynı stadı kullanıyor.

Yıkılana kadar Ulus'taki Ankara 19 Mayıs Stadı, iki köklü kulübe de ev sahipliği yaptı. Bu stat yıkıldıktan sonra iki takım da şu an iç saha maçlarına Eryaman Stadı'nda çıkıyor.

Faruk Koca: "Başkentimize yakışır şekilde mücadele etmeyi arzuluyoruz"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hafta sonu iki kulübün de tarihine yakışır bir derbi oynamasını arzuladığını söyledi.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli kulübün 111 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Koca, "Asırlık çınar Ankaragücü olarak biz, Gençlerbirliği ile olan 60 yılı aşkın tatlı rekabetimizde, başkentimize yakışır şekilde mücadele etmeyi arzuluyoruz. Milli Lig döneminden bu yana yaklaşık 30 yıl sonra ilk defa Gençlerbirliği ile TFF 1. Lig seviyesinde karşı karşıya geliyoruz. Başkentimizin takımlarının tekrardan Süper Lig seviyesinde karşı karşıya gelmesini elbette bizler de istiyoruz. Karşılaşmamızın, Ankara'nın saygınlığına yakışır, iki kulüp için de hak edenin kazanacağı bir derbi ortamında geçmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Niyazi Akdaş: "Derbinin dostça ve centilmence geçmesini diliyoruz"

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Niyazi Akdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada derbinin dostça geçmesini temenni etti.

Kırmızı-siyahlıların 2023'te 100. yılını kutlayacağını hatırlatan Akdaş, şunları kaydetti:

"İki kulüp arasında 60 yılı aşkın tatlı bir rekabet var. Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü, en son 30 yıl önce, şu an bulunduğumuz 1. Lig'de karşı karşıya gelmişti. Maalesef, 2020-2021 sezonunda Ankara'nın iki güzide kulübü de 1. Lig'e düştü. Gençlerbirliği olarak bizim hedefimiz 'Yiğit düştüğü yerden kalkar.' deyimine uygun bir şekilde tekrar layık olduğumuz Süper Lig'e en kısa zamanda yeniden dönmektir. Ezeli rakip, ebedi dost olduğumuz Ankaragücü'nün de aynı şekilde yeniden Süper Lig'e dönmesini canı gönülden isteriz. Ankara'nın iki ulu çınarı olarak rekabetimizin Süper Lig'de devam etmesi en büyük arzumuzdur. Bu hafta oynayacağımız Ankara derbisinin de her şeyden önce dostça ve centilmence geçmesini diliyoruz. Hak edenin kazanmasını, ancak hak eden tarafın biz olmasını arzuluyoruz."

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Başkent derbisi 30 yıl sonra 'alt ligde' oynanacak - Son Dakika Spor


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