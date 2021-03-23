Son dakika haberi: Başkent'e Peşaver Şehitlik Anıtı - Son Dakika

Son dakika haberi: Başkent'e Peşaver Şehitlik Anıtı

23.03.2021 13:48

Son dakika haberi: Başkent'e Peşaver Şehitlik Anıtı Ankara'nın Keçiören Belediyesi, 2014 yılında Pakistan'ın Peşaver kentinde Pakistan Talibanı tarafından bir okula düzenlenen saldırıda, hayatını kaybeden çoğu çocuk olan şehitler için, ilçede Peşaver Şehitlik Anıtı açılışı gerçekleştirdi.

Başkent'e Peşaver Şehitlik Anıtı

ANKARA - Ankara'nın Keçiören Belediyesi, 2014 yılında Pakistan'ın Peşaver kentinde Pakistan Talibanı tarafından bir okula düzenlenen saldırıda, hayatını kaybeden çoğu çocuk olan şehitler için, ilçede Peşaver Şehitlik Anıtı açılışı gerçekleştirdi.

Pakistan'ın Peşaver kentinde 2014 yılında Pakistan Talibanı tarafından bir okula düzenlenen saldırıda, çoğu çocuk, yüzü aşkın kişi hayatını kaybetmişti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut ALTINOK, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi ve büyükelçilik yetkililerinin katıldığı Pakistan Milli Günü'nde Pakistan Peşaver Şehitlik Anıtı açılışını gerçekleştirdi.

"Gönlümüz Keşmir ve Keşmir'deki kardeşlerimizledir"

Anıtın açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Altınok, "Bugün Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü, bunu kutluyoruz. Tarihler devletlerin geleceğini süslüyor. Devletlerin kurumsallaşmasında yapılanmasında yaşananların çok büyük kalıntıları var. İnşallah bayrağımız hilal yıldız, yürek ayni kalp ayni, gönül aynı, bayrak aynı. Pakistan ile Türkiye'nin arasında farklı bir ilişki vardır. Kardeş ülkedir, yazılan devletimizin kitapçığında Pakistan bizim kardeş devletimizdir. Kardeşe ne olursa bize de o olur. Kardeşimiz ağlarsa ağlarız, gülerse güleriz. İlişkilerimiz sağlamdır derindir. Devletimiz ebet müddet var olsun. Keşmir'de dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşandı. Oradaki özerkliğin kaldırılması bir felakettir. Bu daha da felakete sürükleyecektir. Bir yere kadar tutarsınız ama daha sonra tutamazsınız. Tarih bunun örnekleri ile doludur. Gönlümüz Keşmir ve Keşmir'deki kardeşlerimizledir. Bizim gibi ülkeler de çok el oluyor. İçeriden eller, dışarıdan eller, içeriden dışarıdaki elleri tutan eller. Pakistan'ın acısı acımızdır, neşesi neşemizdir. Bundan sonra İnşallah başka şehidimiz olmasın. Bizim şehidimiz ne ise bu şehitler o dur. Şehitler bizim şehidimiz. Bayrağımız iki devletin bayrağı da ilelebet payidar olsun" ifadeleri kullandı.

"Pakistan Türkiye dostluğu, sonsuza kadar daim olsun"

Anıtın açılmasından dolayı teşekkür eden Pakistan Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, "Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a ve burada bulunan herkese teşekkür ediyorum. 2014'te şehit edilen 144 çocuk için buradayız. O gün en büyük düşmanımız başına gelmesini istemediğimiz bir zulme uğradık. Pakistan güvenlik güçleri bu teröristlerle yüzleşip onları yenerken son derece cesaret ve yiğitlik örneği gösterdiler. Ancak hiçbir şey çektiğimiz acıyı unutturamaz. Pakistan hükumeti ve halkı adına Altınok'a teşekkür ederim. Pakistan Türkiye dostluğu sonsuza kadar daim olsun" diye konuştu.

Son dakika haberi: Başkent'e Peşaver Şehitlik Anıtı
Son dakika haberi: Başkent'e Peşaver Şehitlik Anıtı
Son dakika haberi: Başkent'e Peşaver Şehitlik Anıtı
Son dakika haberi: Başkent'e Peşaver Şehitlik Anıtı

Keçiören Belediyesi, Turgut Altınok, Pakistan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Başkent'e Peşaver Şehitlik Anıtı - Son Dakika


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