Son Dakika Haberleri: Başkent'e şehit ateşi düştü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Başkent'e şehit ateşi düştü

11 saat önce

Başkent'e şehit ateşi düştüANKARA - Hakkari merkez kırsalında devam eden ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği iç güvenlik operasyonunda şehit düşen Jandarma Teğmen Alim Keskin ve Astsubay üstçavuş Cengiz Toker Ankara'da yaşayan alilerine şehadet haberi ulaştı.

Başkent'e şehit ateşi düştü
ANKARA - Hakkari merkez kırsalında devam eden ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği iç güvenlik operasyonunda şehit düşen Jandarma Teğmen Alim Keskin ve Astsubay üstçavuş Cengiz Toker Ankara'da yaşayan alilerine şehadet haberi ulaştı.
Hakkari'de bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada Niğdeli Jandarma Teğmen Alim Keskin ve Astsubay üstçavuş Cengiz Toker şehit oldu.
Evli ve 4 yaşında bir çocuk babası olan Şehit Jandarma Teğmen Keskin, Ankara Mamak'ta bulunan eşine acı haberi askeri yetkililer verdi. 8 kardeş olan Keskin'in cenazesi yarın Niğde'de yapılacak tören sonrası Niğde Şehitliği'ne defnedilecek. Jandarma Teğmen Alim Keskin'in babası Mümin Keskin'in 2 yıl önce vefat ettiği bildirildi.
Astsubay üstçavuş Cengiz Toker Ankara'da yaşayan eşine şehadet haberi ulaştı. Ankara Etimesgut Tunahan Mahallesi Yardımcı sitesinde oturan eşine acı haberi askeri yetkililer verdi. 15 Haziran'da evlenen Toker'in vasiyeti üzerine Ankara şehitliğinde bulunan şehit komutanının yanına defnedileceği belirtildi.
Şehit haberinin ailelere verilmesiyle bina önünde taziye çadırları kurulurken, komşuları binayı Türk bayraklarıyla donattı. Ayrıca, şehitlerin meslektaşları taziyenin yapıldığı eve ziyarette bulundu.
Başkent'e şehit ateşi düştü
Ankara, Keskin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Başkent'te sahte hemşireye "İksir" operasyonu 70 yaş üstü erkeklerin müstehcen görüntülerini çekip tuzağa düşüren sahte hemşire tutuklandı Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz mapping gösterisi Hakim, kanserli eşini yalnız bırakan kocanın davranışını 'duygusal şiddet' saydı, tek celsede boşadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 11:39:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'e şehit ateşi düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]