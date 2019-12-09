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Başkent'e şehit ateşi düştü

6 saat önce

Bingöl'ün Genç ilçesinde gözetleme kulesinden düşerek dengesini kaybeden Astsubay çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın Ankara'daki evine ateş düştü.

Başkent'e şehit ateşi düştü, System.String[]

Bingöl'ün Genç ilçesinde gözetleme kulesinden düşerek dengesini kaybeden Astsubay çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın Ankara'daki evine ateş düştü.


Bingöl'ün Genç ilçesi Güzeldere köyü Jandarma Karakolu'nda görev yapan 29 yaşındaki Jandarma Astsubay çavuş Halil Ulaş Yıldırım, 10 metre yükseklikteki gözetleme kulesinden dengesini kaybederek düştü ve ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ancak doktorların tüm uğraşlarına rağmen kurtarılamayarak şehit olan Astsubay Halil Ulaş Yıldırım'ın Ankara'nın Mamak ilçesindeki evine ateş düştü. Acı haberi sabah alan Yıldırım ailesinin evinin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatılırken belediye ekipleri evin önüne taziye çadırı kurdu. Astsubay Halil Ulaş Yıldırım'ın naaşı, 10 Aralık salı günü Ankara Mamak Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenecek tören sonrası Cebeci Şehitliği'nde toprağa verilecek. - ANKARA

Ankara, Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:57 Kaynak: İHA
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