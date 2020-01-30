Başkent'e yüklü miktarda sahte para getiren kişiler sahte banknotlarla birlikte yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'e yüklü miktarda sahte para getiren kişiler sahte banknotlarla birlikte yakalandı - Son Dakika

Başkent'e yüklü miktarda sahte para getiren kişiler sahte banknotlarla birlikte yakalandı

6 saat önce

Ankara Mali Suçlarla Mücade Şube Müdürlüğü ekipkeri İstanbul'dan Ankara'ya içerisinde yüklü miktarda sahte banknot bulunan aracı içindeki kişilerle beraber yakaladı.

Başkent'e yüklü miktarda sahte para getiren kişiler sahte banknotlarla birlikte yakalandı, System.String[]

Ankara Mali Suçlarla Mücade Şube Müdürlüğü ekipkeri İstanbul'dan Ankara'ya içerisinde yüklü miktarda sahte banknot bulunan aracı içindeki kişilerle beraber yakaladı.


Başkentte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Ankara'ya gelen bir araç içerisinde yüklü miktarda sahte banknot olduğu istihbaratını aldı. İstihbaratı değerlendiren polis ekipleri Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Akıncılar gişesi girişinde 34 RG 3234 plakalı aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan H.T., M.I., N.Ş., isimli kişiler indirildi. Şüpheliler ve araç içerisinde yapılan aramada otomobilin arka koltuğunda takım elbiselerin içerisinde saklı vaziyette desteler halinde 2 bin 112 adet 50 TL'lik sahte banknotlar bulundu. Toplamda 105 bin 600 lira edeb sahte banknotların piyasaya sürüceği öğrenildi. Şüpheliler göz altına alınarak emniyet götürüldü. Zanlılardan H.T ve M.I ise emniyet işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaecine gönderildi. N. Ş isimli şüpheli ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANKARA

İstanbul, Ankara, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:21 Kaynak: İHA
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