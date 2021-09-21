Başkent EDAŞ'a yeni bağlantı başvurularında dijital dönem

Başkent EDAŞ, elektrik aboneliği öncesi veya mevcut tesisatla ilgili tadilat işlemleri için yürütülen bağlantı başvurularını, dijital platform üzerinden de alabilecek.

Şirketten yapılan açıklamada, abonelik öncesi işlemlerin uzaktan gerçekleştirilmesini sağlayan Yeni Bağlantı Dijital Platformu'nun devreye alındığı bildirildi.

Buna göre, artık yetkili elektrikçiler, abonelik öncesi işlemlerde müşteriler adına Başkent EDAŞ'a yaptıkları, yeni bağlantı başvurusu, iç tesisat proje onayı, bağlantı görüşü talebi, tesisat muayene talebi veya tadilat başvurularını sıra beklemeden kesintisiz dijital ortamda gerçekleştirebilecek.

Uzaktan işlemlerle malzeme ve zaman tasarrufu da sağlaması planlanan platformla, ev ve iş yeri gibi tüketim noktaları için yapılan, yıllık 100 binin üzerindeki başvuru ve ilgili başvuruların takibi dijital ortamda yapılabilecek.

Platforma "ybp.eedas.com.tr" web adresi üzerinden erişilebilecek.

Söz konusu sistem Başkent EDAŞ ile birlikte, diğer Enerjisa dağıtım şirketleri Ayedaş ve Toroslar EDAŞ'ta da uygulanacak.