Başkent EDAŞ, Kastamonu'da kesintisiz elektrik için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Başkent EDAŞ'ın Kastamonu'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2021'in ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdüğü bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'da 4 bin 677 trafo ve 15 bin 905 kilometre uzunluğundaki hatlarda kesintisiz enerji için bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yapıldı.

Kent merkezinin yanı sıra Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde 4 bin 157 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 7 pano ile 16 trafo merkezini de elden geçirdi. Kentte 297 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Ayrıca 76 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte bin 708 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ek olarak yeni 81 elektrik panosu ve 38 trafo merkezinin montajı da tamamlandı.