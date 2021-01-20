ZONGULDAK - Başkent EDAŞ ekiplerinin yoğun karda zorlu mesaisi devam ediyor

Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan yoğun fırtına ve kar yağışı altında arıza ve kesintilere müdahale eden Başkent EDAŞ ekipleri, 1,5 metreyi bulan kara rağmen eksi 15 derecede çalışmalarına devam ediyor.

Başkent EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Zonguldak'ta yoğun fırtınayla beraber etkili olan kar yağışı ve buzlanda, enerji arzında kesintilere yol açıyor.

Bölgede birçok noktada ortaya çıkan arızalar, zorlu koşullar altında tespit edilerek giderilmeye çalışılıyor. Araçların erişemediği noktalara ekipmanlarla yürümek durumunda kalan ekipler, zorlu mesailerine devam ediyor.

Kar nedeniyle ulaşımın durma noktasına geldiği bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, yaşanan arızalar sebebiyle enerjisiz kalan 600 trafoyu aktif hale getirirdi. Başkent EDAŞ, 83 arazi aracı ve 253 saha personeliyle kesintisiz elektrik sağlamak için toplamda 825 arızalı trafo üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Başkent EDAŞ, bölgesinde 7 milyonu aşkın nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veriyor.