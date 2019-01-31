Başkent Edaş, Kastamonu'da Bakım, Onarım ve Yatırımlarına Devam Etti

Başkent EDAŞ, Kastamonu'da kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik dağıtımı kapsamında 2018 yılının son çeyreğinde bakım, onarım çalışmaları ile yatırımlarına devam etti.

Başkent EDAŞ, Kastamonu'da kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik dağıtımı kapsamında 2018 yılının son çeyreğinde bakım, onarım çalışmaları ile yatırımlarına devam etti.



Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Kastamonu'da 2018 yılının son çeyreğinde de müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde yine başarılı çalışmalara imza attı.



Başkent EDAŞ, Kastamonu'da hizmet verdiği 4 bin 490 trafo ve 13 bin 372 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.



Daha aydınlık bir Kastamonu için Merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde 960 aydınlatma armatürünün bakım ve onarımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri yine adı geçen ilçelerde 72 elektrik panosu 110 trafo ve 6 dağıtım merkezinin de bakımını yaptı.



Başkent EDAŞ, sektörün pazar dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Kastamonu'da hizmet verdiği 288 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 55 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 1102 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 80 elektrik panosu ve 32 trafo montajı da tamamlandı.



Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ 2018 yılının son çeyreğinde koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.



Başkent EDAŞ'ın Kastamonu'daki bakım ve yatırım çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - KASTAMONU

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