Başkent EDAŞ: Özel durumu olan müşteriye enerji arzının devamı sağlandı - Son Dakika

Başkent EDAŞ: Özel durumu olan müşteriye enerji arzının devamı sağlandı

19.12.2020 19:15
Başkent EDAŞ: Özel durumu olan müşteriye enerji arzının devamı sağlandı, System.String[]

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) tarafından Ankara'da cihaza bağlı yaşayan bir müşterinin elektriğinin, evdeki tedavi süreciyle ilgili şirkete gelen bilgi ve başvuru olmaması sebebiyle, ödenmemiş 2 fatura borcuna istinaden kesildiği belirtilerek, özel durumun öğrenilmesini takiben...

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) tarafından Ankara'da cihaza bağlı yaşayan bir müşterinin elektriğinin, evdeki tedavi süreciyle ilgili şirkete gelen bilgi ve başvuru olmaması sebebiyle, ödenmemiş 2 fatura borcuna istinaden kesildiği belirtilerek, özel durumun öğrenilmesini takiben enerji arzının sağlandığı aktarıldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin haberlerin medyada yer aldığı hatırlatıldı.

Başkent EDAŞ, yaşamsal faaliyetlerini elektrikli cihazlarla sürdürenlerin evlerindeki enerjilerinin Sağlık Bakanlığına başvurulup onay alınması durumunda herhangi bir sebepten ötürü kesilmediğini bildirdi.

Açıklamada, bu vatandaşların bulunduğu bölgelerde arıza kaynaklı kesinti olması durumunda dahi, acilen ekiplerin devreye girdiği ve gerekirse mobil jeneratörlerle enerji arzı sağlandığı ifade edildi.

Bugüne kadar şirketin faaliyet bölgesinde 200'ü aşkın vatandaşın bu şekilde hizmet almak üzere sisteme eklendiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsama dahil olma sürecinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi adına da, kesme blokajı gibi önlemler şirketimiz tarafından hassasiyetle alınmaktadır. Habere konu olan müşterimizin enerjisi ise, evde devam edecek tedavi süreciyle ilgili şirketimize gelen bir bilgi veya başvurusu olmaması sebebiyle, ödenmemiş 2 adet fatura borcuna istinaden kesilmiştir. Müşterimizin özel durumunun öğrenilmesini takiben, ivedilikle kendisine ulaşılmış, enerji arzının devamı sağlanmış, yukarıda açıkladığımız kapsamda enerji alması için sisteme eklenmiştir. Başkent EDAŞ olarak, Covid-19 salgını döneminde, bu türdeki işlemlerde mağduriyete yol açılmaması adına özenle çalıştığımızı belirtir, yaşamsal faaliyetini sürdürmek için elektrikli cihaza ihtiyaç duyan tüm müşterilerimizin Alo 186 Çağrı Merkezi'ni arayarak tarafımıza ulaşabileceklerini hatırlatırız."

Fatura, Enerji, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Başkent EDAŞ: Özel durumu olan müşteriye enerji arzının devamı sağlandı - Son Dakika Ekonomi


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