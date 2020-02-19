Başkent EDAŞ'tan Karabük'e 49 milyon TL yatırım - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkent EDAŞ'tan Karabük'e 49 milyon TL yatırım - Son Dakika Ekonomi

Başkent EDAŞ'tan Karabük'e 49 milyon TL yatırım

7 saat önce

Karabük'te sürdürülebilir ve kaliteli enerji arzı sağlamak için var gücüyle çalışan Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, her yıl en iyi ve en kaliteli hizmeti müşterilerine sunmak amacıyla şebeke yatırımlarına kararlılıkla devam ediyor.

Başkent EDAŞ'tan Karabük'e 49 milyon TL yatırım, System.String[]

Karabük'te sürdürülebilir ve kaliteli enerji arzı sağlamak için var gücüyle çalışan Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, her yıl en iyi ve en kaliteli hizmeti müşterilerine sunmak amacıyla şebeke yatırımlarına kararlılıkla devam ediyor.


Başkent EDAŞ, Karabük'te sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak üzere bakım, onarım ve yenilemesinin yanı sıra kesintisiz enerji için yeni yatırımlar gerçekleştirecek. 2020 yılında yaklaşık 49 Milyon TL yatırım yapılacak.


Başkent EDAŞ, şebekenin güçlenmesi ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla 2020 yılının Ocak ayında bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Karabük'te 74 adet aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştirirken, 2 adet trafo ile 1 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.


Yatırımların uzun vadede hizmet açısından çok önemli olduğuna inanan Başkent EDAŞ, bölgesinde yaptığı yeni yatırımları ve mevcut durum iyileştirmelerini yıl boyunca sürdürecek. - KARABÜK

Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:10 Kaynak: İHA
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