Başkent EDAŞ'tan Kastamonu'da sel felaketinden etkilenen bölgelere enerji desteği - Son Dakika

Başkent EDAŞ, son günlerde Batı Karadeniz'de gerçekleşen sel felaketinden etkilenen Kastamonu ilindeki Bozkurt ilçesi başta olmak üzere ve diğer 9 ilçedeki çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini kaydetti. Bölgeye getirilen jeneratörlerle çeşitli noktalara enerji desteğinde bulunulduğu ve 511 kişilik ekibin onarım işlemlerine devam ettiği bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı iş birliği ile bölgeye helikopterlerle taşınan jeneratörlerle enerjisiz kalan bölgelere ulaşılarak yeniden enerji sağlanıyor. Çalışmaların sahadaki ekip sayısı 7/24 esasına göre en üst düzeye çıkarılarak sürdürüldüğü belirtildi.

"TRAFO MERKEZLERİ BÜYÜK ORANDA TEMİZLENDİ"

Şirketten yapılan konuya ilişkin yazılı açıklamada, "Başkent EDAŞ, ülkemizin Batı Karadeniz bölgesini etkileyen sel felaketi sonrasında ivedilikle başladığı enerjilendirme çalışmalarına devam ediyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi başta olmak üzere toplam 9 ilçesini etkileyen sel afeti sonrası sular altında kalan bölgedeki trafo merkezleri, Başkent EDAŞ ekibinin yoğun çalışmasıyla büyük oranda temizlendi. Sele kapılarak kaybolan veya zarar gören şebeke unsurlarının yenileri bölgeye getirilerek montaj çalışmalarına başlandı. Başkent EDAŞ, bölgede 511 personel, 195 araç, 133 jeneratör, 3 mobil trafo merkezi, 5 drone ile çalışmaya devam ediyor" denildi.

Bölgeye gönderilen toplam jeneratör sayısının 133 olduğu ve Bozkurt başta olmak üzere ilçelerin büyük bölümünde sokak aydınlatma şebekelerine yeniden enerjilendirme yapıldığı bildirildi. Arama ve kurtarma çalışmalarına katılan kurum ve STK çalışanlarına da enerji sağlandığı kaydedildi.

Kırsal bölgelerde heyelanla kapanan yolların açılması ile ağır hasar alan binalar dışında enerji verilebilecek tüm noktalara enerji verildiği belirtildi. İlgili köylerdeki muhtar ve azalarla AFAD koordinasyonunda iletişime geçilmeye devam ediliyor.

ONARIMLAR DEVAM EDİYOR

Enerji problemi olan tüm trafoların tamamına enerji akşının sağlandığı ve jeneratörlerin bağlı olduğu noktalara gelen hatların onarımlarının da tamamlandığı belirtildi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Süleyman Samsa, sel felaketi sebebiyle Başkent EDAŞ olarak seferberlik çalışmasına başladıklarını söyleyerek, Kastamonu ilinde çalışan ve Enerjisa Dağıtım Şirketleri bölgeleri olan AYEDAŞ ve TOROSLAR EDAŞ bölgelerinden desteğe gelen tüm ekiplere, çetin şartlarda gösterdikleri fedakarca mücadele için müteşekkir olduğunu belirtti.

"HALKIMIZIN ENERJİ İHTİYACINI KARŞILADIK"

Konuya ilişkin açıklama yapan Samsa, "Kastamonu ilimizde gerçekleşen sel felaketi dolayısıyla bölge halkımızın yaşadığı zorluklar konusunda elimizden gelen desteği sağlamayı görev biliyoruz. Bu anlamda, haber aldığımız andan itibaren görevli ekiplerimiz ve ekipmanlarımızla bölgeye intikal ederek çalışmalarımıza başladık. Bu felaketin başından beri bize desteğini esirgemeyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'na ve diğer tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Sayelerinde enerjisiz kalan bölgelere helikopterlerle jeneratörlerimizi ileterek halkımızın enerji ihtiyacını sağladık. Biz insanımıza hizmet etmeye, böyle zorlu zamanlarda yaraları birlikte sarmaya devam edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarım adına, bölgedeki felaket sebebiyle can veren vatandaşlarımızın ailelerine taziyelerimi, zarar gören vatandaşlarımıza da en derin geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.