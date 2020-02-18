Başkent EDAŞ'tan Kırıkkale'ye 34 milyon liralık yatırım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkent EDAŞ'tan Kırıkkale'ye 34 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Başkent EDAŞ'tan Kırıkkale'ye 34 milyon liralık yatırım

7 saat önce

Başkent EDAŞ'tan 2020 yılında Kırıkkale'ye yaklaşık 34 milyon liralık yatırım yapılacağı bildirildi.

Başkent EDAŞ'tan Kırıkkale'ye 34 milyon liralık yatırım, System.String[]

Başkent EDAŞ'tan 2020 yılında Kırıkkale'ye yaklaşık 34 milyon liralık yatırım yapılacağı bildirildi.

Başkent EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Kırıkkale'de sürdürülebilir ve kaliteli enerji arzı sağlamak için var gücüyle çalışan Başkent EDAŞ'ın her yıl en iyi ve en kaliteli hizmeti müşterilerine sunmak amacıyla şebeke yatırımlarına kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Kırıkkale'de sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak üzere bakım, onarım ve yenilemesinin yanı sıra kesintisiz enerji için yeni yatırımların gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020 yılında yaklaşık 34 milyon liralık yatırım yapılacak.

Başkent EDAŞ, şebekenin güçlenmesi ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla 2020 yılının ocak ayında bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Kırıkkale'de 2 bin 597 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştirirken, 72 pano, 34 trafo, 42 dağıtım merkezi ve 1,5 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Yatırımların uzun vadede hizmet açısından çok önemli olduğuna inanan Başkent EDAŞ, bölgesinde yaptığı yeni yatırımları ve mevcut durum iyileştirmelerini yıl boyunca sürdürecek."

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:28 Kaynak: AA
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