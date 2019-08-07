Başkent ekibi, Ricardo Faty ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
58 dakika önce
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Faty, Türkiye
ve Ankara
'yı çok sevdiğini belirterek, "Sahalara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel ve başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.
İmza töreninde kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan
ve sportif direktör Adnan Erkan
da yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:05
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