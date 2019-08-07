Son Dakika Haberleri: Başkent ekibi, Ricardo Faty ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
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Başkent ekibi, Ricardo Faty ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

58 dakika önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Başkent ekibi, Ricardo Faty ile 1 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Faty, Türkiye ve Ankara'yı çok sevdiğini belirterek, "Sahalara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel ve başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

İmza töreninde kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan ve sportif direktör Adnan Erkan da yer aldı.
Türkiye, Ankara, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:05 
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