Başkent Ekonomi Platformu çalışmalarına hız verdi - Son Dakika
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Başkent Ekonomi Platformu çalışmalarına hız verdi

6 saat önce

Türkiye ekonomisinin saha araştırmalarını yapmak, ticaretin sorunlarını ve çözümlerini birebir aktarmak amacıyla kurulan Başkent Ekonomi Platformu yönetim kurulu üyeleri, Ticaret Bakanlığında ziyaretlerde bulundu.

Başkent Ekonomi Platformu çalışmalarına hız verdi, System.String[]

Türkiye ekonomisinin saha araştırmalarını yapmak, ticaretin sorunlarını ve çözümlerini birebir aktarmak amacıyla kurulan Başkent Ekonomi Platformu yönetim kurulu üyeleri, Ticaret Bakanlığında ziyaretlerde bulundu.


Türkiye'nin en önemli gündem maddesi haline gelen ekonominin saha araştırmalarını yapmak, ticaretin sorunlarını ve çözümlerini birebir aktarmak amacıyla kurulan Başkent Ekonomi Platformunun Başkanı İbrahim Ayhan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ticaret Bakanlığında ziyaretlerde bulundu. Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ve Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aksoy'u ayrı ayrı ziyaret eden heyet, toplantılarda özellikle ruhsat sınırlandırılması, yerli markaların uluslararası markalara karşı korunması, kredi paketlerinin esnafa yansıması ve işçi kıdem tazminat yükü hakkında bilgiler aktardı. Ayrıca Esnaf Bilgi Sistemi (ESBİS), esnaf ve sanatkarlar odalarında yürütülen işlemler, sektör analizleri, sanat okulları, mesleki ara eleman yetiştirilmesi ve problemleri konularında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:02 Kaynak: İHA
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