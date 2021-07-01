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Başkent en modern kurban satış ve kesim merkezine kavuştu - Son Dakika

Başkent en modern kurban satış ve kesim merkezine kavuştu

01.07.2021 02:54

Başkent en modern kurban satış ve kesim merkezine kavuştu Gölbaşı kurban satış ve kesim tesisi açıldı Gölbaşı Belediyesi kurbanların güvenli ve steril bir ortamda kesilebilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Kurban Satış ve Kesim Yeri'nin açılışı düzenlenen tören ile gerçekleşti.

Başkent en modern kurban satış ve kesim merkezine kavuştu

Gölbaşı kurban satış ve kesim tesisi açıldı

ANKARA - Gölbaşı Belediyesi kurbanların güvenli ve steril bir ortamda kesilebilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Kurban Satış ve Kesim Yeri'nin açılışı düzenlenen tören ile gerçekleşti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona Ankara Bala Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Ak Parti Milletvekili Hacı Turan, İlçe Jandarma Komutanı İnan Emir, Ankara Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Yüksel, MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Namal, İlçe Tarım Müdürü Yavuz Ekici, İlçe Müftüsü Ahmet Dilek, STK Başkanları, TKDK Başkanları, Süt Birliği Başkanı, çok sayıda bürokrat ve vatandaşlar katıldı. Dua ile açılışının gerçekleştirildiği organizasyonda konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Bugün Gölbaşı için tarihi bir zaman şahitlik ediyoruz. Kurban satış ve kesim alanımızı ile fuar alanımızın açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Gölbaşı benim hayatımın tamamı demek. Doğduğum topraklara hizmet edilmek en büyük talihim. Tarihi biz zaman dediğimde abartmıyorum. Açılışını yaptığımız alan Gölbaşını tarım ve turizmin başkenti yapma konusundaki ve tüm Gölbaşında sıfır işsizlik bütünleşik projemizin ilk adımı. Öncelikle kurban satış ve kesim tesisimizle ilgili kısa bilgiler paylaşmak istiyorum diyen Başkan Ramazan Şimşek " Türkiye'nin en modern kesimhane, mezbahane, kesim alanı ve et entegre tesisi ile buluşturacağımız sözünü vermiştik. Kurbanların güvenli ve steril ortamda kesilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl hizmete geçirdik. Bugün bu sözü hayata geçirdiğimiz gün. Burası aynı zamanda çok amaçlı bir tesis oldu. Sel, deprem gibi afet alanlarında toplanma alanı olarak ve tarım fuar alanı olarak da kullanacağız" dedi.

Tesis hakkında önemli bilgiler paylaşan Başkan Ramazan Şimşek "Kurbanların güvenli ve steril bir ortamda kesilebilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz, toplamda 100 bin metrekare alana kurulan tesisimiz; A ve B Blok olmak üzere toplam 8.530 metre kapalı alandan oluşuyor. bin 680 adet büyük baş hayvan kapasiteli 56 adet padok, 1000 adet küçük baş hayvan kapasiteli 16 adet padok, 4 adet 120 büyük baş hayvan kesim kapasitesine sahip mobil kesim ünitesi, 1 adet 250 küçük baş hayvan kesim kapasitesine sahip mobil kesim ünitesi tesisimiz içerisinde yer almakta. Mobil kesimhanelerimiz modern çağa ayak uyduracak şekilde tasarlandı. Aynı zamanda 1 adet 175 m alana sahip idari bina, 2 adet umumi banyo/tuvalet binası, 2 adet zabıta noktası, 1 adet güvenlik noktası, 500 araç kapasiteli 12.500 metre alana sahip binek araç otoparkı, 200 araç kapasiteli 5.500 metre alana sahip tır otoparkı ve toplam 1.5 kilometre asfalt iç yolları ile 120 ton kapasiteli su deposunun yapımını da tamamladık. Tesisimiz içerisinde yer alan mobil kesim ünitelerinde bir günde 400 büyükbaş 250 küçükbaş kesimi gerçekleşebilecek. Alanda küçükbaş kesimi için bir, büyükbaş kesimi için ise 4 adet mobil kesim ünitesi bulunuyor. Bu sayede bütün işlemler el değmeden hijyenik ortamlarda gerçekleşiyor. 8 dakikada 8 parça olarak teslim edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Güvenlik kamerası ve WİFİ hizmeti

Alt yapıyı kurarken modern bir tesis olmasından yola çıktıklarını ve 50 adet güvenlik kamerası ile alanın 24 saat kesintisiz güvenliğini sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Ramazan Şimşek "Kurban pazarları alanında sıklıkla karşılaşılan otopark sorununu da düşündük ve bin araçlık alan kurduk. Aynı zamanda acil durumlar için de kurmuş olduğumuz acil helikopter pisti de hizmette olacak. İçerisinde bulunduğumuz alanda 6-19 Eylül tarihlerinde çok önemli bir organizasyona da ev sahipliği yapacağız. Tarım Fuarı vesilesiyle 65 bin kişinin Gölbaşı'na gelmesini hedefliyoruz. Bu da Ankara'mız ve Gölbaşı'mızın ekonomisine katkı demek. Gelen turistlerin Gölbaşı'mızın güzelliklerini görmeleri ve Ankara'yı turizm cenneti yapma yolundaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu aşamada, Gölbaşına gelen ziyaretçilerimizin Gölbaşında konaklamaları, esnafımızdan alışveriş yapmaları için konunun tarafı tüm STK'larımızla yakın zamanda bir araya geleceğiz. Misafirlerimiz Gölbaşı konukseverliğiyle, güler yüzüyle ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Hayata geçecek projeler aktarıldı

Tarım ve ekonomiyi kalkındıracak çalışmalardan ilçeyi yeşillendirme atılımlarına, halkın sosyal yaşam merkezi ihtiyacından gençlere yönelik spor çalışmalarına, hızlı ve aktif belediyecilik anlayışına kadar pek çok konuyu ele aldıklarını söyleyen ve yaptığı projelerden de bahseden Başkan Ramazan Şimşek "Gölbaşı Mogan Gölü Kıyı Bandı Çevre Düzenlemesi Projesi'nin birinci etabının açılışı ve ikinci etabının işe başlama törenini bugün Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un katılımı ile gerçekleştirdik. Sizlerle yine böyle bir günde buluştuğumuz Türkiye'de emsali olmayan ve Gölbaşımızda hayata geçen Bilardo Turnuva Tesisi temel atma törenimizin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacağımız Kompleksimiz çok yakında açılacak. Bununla da kalmadık. Gençlerimizin vatandaşlarımızın daha fazla spor ile iç içe olmaları için bin 500 metrekare kapalı inşaat alanına sahip alana dağcılık ve buz pateni tesislerini de konumlandırdık. O da çok yakında sizlerin hizmetinde olacak. Çalışmaya devam ediyor, durmadan sizler için üreten belediyecilik yolunda ilerliyoruz. 1.Etap Bisiklet Yolu Projemizi bu tamamladık. Mogan Gölümüzün güzellikleri eşliğinde bisiklet sürme keyfini yaşatıyoruz. Sizlerden aldığımız geri dönüşler bizleri çok memnun ediyor. 1.Etap Bisiklet Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte toplamda 13 bin metrekare alan üzerine hayata geçecek olan İncek Taşpınar Bisiklet Yolu projemizin de yapım çalışmalarına başladık. GÖLBİS projesi kapsamında bisikletlerimizi de Atatürk Sahil Park'ta konumlandırdık. GÖLBİS sayesinde toplu ulaşım üzerindeki yükü azaltacak, trafiğin bir nebzede olsa hafiflemesine, daha çevreci bir ulaşım aracına vesile olacağız. Hayalimiz dediğim sevgili eşim Yeşim Hanım'ın da çok emek verdiği, 10 bin metrekarelik bir alanda engelli bireylerin tüm ihtiyaçlarını karşılayıp sosyalleşmelerini sağlayacak Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi kapılarını açtı. Engelli bireylerimize rahatlıkla kullanabileceği park ve spor aletleri ekili bahçelerimizde bolca vakit geçirebilecekleri hayvanlar, toprakla buluşabilecekleri ekili alanlar, güvenlik girişi, misafir otoparkı ve engelli servis aracı ile haftanın her günü hizmet sunuyoruz. Tesisimizin hayata geçirilmesinde gece gündüz demeden çalışan Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimize müteşekirim. Tüm misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Her sabah 4'te Gölbaşımıza hizmet için uyanıyorum ve her attığım adımda Allah Utandırmasın diye dua ediyorum. Çünkü Gölbaşına aşkla hizmet ediyorum. "

Program kurdele kesimi ve tesisin gezimi ile son buldu.

Başkent en modern kurban satış ve kesim merkezine kavuştu
Başkent en modern kurban satış ve kesim merkezine kavuştu
Başkent en modern kurban satış ve kesim merkezine kavuştu
Başkent en modern kurban satış ve kesim merkezine kavuştu

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Gölbaşı, Ankara, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Başkent en modern kurban satış ve kesim merkezine kavuştu - Son Dakika


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