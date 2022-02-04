Üye Girişi
Başkent güne kar yağışı ile başladı - Son Dakika

Başkent güne kar yağışı ile başladı

04.02.2022 14:33

Başkent güne kar yağışı ile başladıANKARA Kuvvetli kar yağışının etkili olduğu Başkent'te, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Başkent güne kar yağışı ile başladı

ANKARA Kuvvetli kar yağışının etkili olduğu Başkent'te, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Ankara'da gece boyunca kar yağışı etkili oldu. Özellikle kentin yüksek noktalarında sabahın ilk saatlerinde etkisini artıran kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Karlı havanın tadını çıkartmak isteyen Başkentliler, park ve bahçelere akın etti.

"Yollar açık herhangi bir sorunla karşılaşmadık"

Karlı manzaranın tadını çıkarttıklarını belirten Songül Önder, "Ankara'ya bu mevsim son kez kar yağdığını düşünerek geldik. Arkadaşımla buraya geldik, kahvemizi içerek sohbet ediyoruz. Manzaranın keyfini çıkartıyoruz. Normalde buraya gelemeyeceğimizi düşündük fakat yollar açık herhangi bir sorunla karşılaşmadık" ifadelerine yer verdi.

Yağış, ana arterlerdeki ulaşımda bir soruna yol açmazken Çankaya ilçesinde bulunan ara sokaklarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Başkent güne kar yağışı ile başladı
Başkent güne kar yağışı ile başladı
Başkent güne kar yağışı ile başladı

YORUMLAR
500

Ankara, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent güne kar yağışı ile başladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:23 Elini öpmeyen 2,5 yaşındaki yeğenini dövdü, daha sonra kendisine "ağabey'" demeyen yengesini 37 yerinden bıçakladı
14:20 2021'in en dikkat çeken şikayetleri belirlendi: Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı
14:20 ABD'de fen öğretmeniyken, IŞİD'e katıldı: İşte IŞİD'in kadın taburlarını yöneten ABD'li kadın
14:06 Fırın çalışanını öldüresiye dövüp kaçtılar! Talihsiz adam yaşam mücadelesi veriyor
14:01 CHP Genel Başkanı Kılaçdaroğlu: Seçimlerin sonbaharda olacağını düşünüyorum!
13:57 Bir yıl içinde 4 kez baba olan isim, sekizinci bebeğinin cinsiyetini helikopterle duyurdu
13:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler çaresiz, kendi aralarında herkes başının çaresine baksın diye konuşuyorlar
13:48 Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı videoyu paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı
13:43 Türk polisi Telegram'a sızdı, IŞİD'lilere Türk ve Rus pasaportları sağlayan çeteyi çökertti!
13:27 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ukrayna dönüşü Batı'ya sert uyarı: Çözüm bir yana çomak sokuyorlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 14:40:26. #1.13#
SON DAKİKA: Başkent güne kar yağışı ile başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement