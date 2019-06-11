Başkent için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı
7 saat önce
Ankara genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:37 Kaynak: AA
genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara genelinde 3 saatlik periyotta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile yerel dolu yağışı olacağı öngörülüyor.
Meydana gelebilecek sel, su baskını
, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji'den Ankara için kritik uyarı
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