Son Dakika Haberleri: Başkent için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı
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Başkent için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

7 saat önce

Ankara genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor.

Başkent için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı, System.String[]
Ankara genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara genelinde 3 saatlik periyotta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile yerel dolu yağışı olacağı öngörülüyor.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:37 Kaynak: AA
Dolu Yağışı, Ankara, Güncel
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