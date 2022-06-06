Başkent'in 100 yıllık entelektüel birikimi sanatseverlerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Başkent Kültür Yolu Festivali" kapsamında düzenlenen "Satırbaşı Ankara" sergisi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Salonu'nda açıldı.

Ankara'nın ilk yayınevinden ilk dergisine, Ankara'yı konu edinen ilk romandan, usta şairlerin mısralarına, şehrin edebiyat mahfillerinden kurumların yayımladığı şehir kitaplarına, yabancı yazarların Ankara'yı anlattığı eserlerden, yerli yazarların metinlerine ve edebiyat dünyasında yolu Ankara'dan geçen bütün edebiyatçıların hikayesi sergide bir araya getirildi.

Sergi açılışının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Başkent Kültür Yolu Festivali'nin kültür ve sanatın her alanındaki 560 etkinlikle bir maraton şeklinde devam ettiğini söyledi.

Festivale katılım ve ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"7'den 77'e herkesin kendisi için bir şey bulabileceği kapsayıcı, kapsamlı bir festival tasarlamıştık. Tabii ki edebiyat da kültürün en önemli bacaklarından bir tanesi. Çok güzel, çok özel edebiyat projelerimiz de vardı. Bir tanesi de Şiir Hatları Treni. Dün gece 14 şairimizle birlikte edebiyata, şiire ilgi duyan gençlerimiz trenle Ankara'ya seyahat ettiler. Bütün gece boyunca hem şairlerimizle sohbet ettiler hem kafalarındaki soruları sorma imkanı buldular hem de onlarla minik atölyeler gerçekleştirdiler. Şimdi de şairler şiir okuma etkinliği yapıyor."

Yavuz, "Satırbaşı Ankara" sergisinde Ankara ile ilgili yazılan bütün kitapları sergilemeye çalıştıklarını ifade ederek, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Ankara'da özellikle dönemin milletvekillerinin oluşturduğu çok sayıda edebiyat mahfili olduğunu aktardı.

Başkent Kültür Yolu Festivali'nin Ankaralılar tarafından çok sevildiğini vurgulayan Yavuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diğer şehirlerden de festivale ilgi var. Festival mekanlarımızı gezerken farklı illerden gelmiş insanlarla tanışıyorum. Samsun'dan gelen bir çiftle tanıştım, Konya'dan gelen gençlerle tanıştım, az önce İzmir'den gelen bir aileyle tanıştım. Ankara'nın kültürel mirasını, sanat kapasitesini, geleneğini ortaya çıkarmak anlamında iyi bir festival olduğunu düşünüyorum. Ankaralıların festivali benimsediklerini ve sahip çıktıklarını görüyorum. İnşallah festivalimiz büyüyecek, önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında daha büyük bir festival gerçekleştireceğiz. Vizyonumuz da bu festivali uluslararası bir festival haline getirebilmek."

"Satırbaşı Ankara" sergisi hakkında

Sergide Ankara merkezli kitaplar, akademik danışmanlarımızın önerisiyle Atatürk, tarih, edebiyat, dergi, sanat, coğrafya, etnografya, flora fauna, sanayi-ticaret gibi ana kategoriler halinde ve minik seçkilerle izleyiciye sunuluyor.

Çalışmalar "Mısra Mısra Ankara", "Ankara Edebiyat Mahfilleri", "Şehrin Belleğinden Kalemler", "Ebedi Ankara Yazar ve Şairlerine Saygı" gibi özet görsel panolarda ve camekanlarda görülebiliyor.

Sergi açılışına Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Taner Beyoğlu, sergi küratörü Mehmet Lutfi Şen, Meksikalı şair Armando Alanis, şairler Adnan Özer, Alphan Akgül, Aykut Nasip Kelebek, Baki Ayhan T., Cengizhan Orakçı, Ercan Yılmaz, Hüseyin Akın, Metin Celal, Ömer Erdem, Zeynep Arkan ve Zeynep Tuğçe Karadağ, Mısırlı şair Ahmad Zakaria, Macar şair Krisztina Rita Molnar, Kuzey Makedonya'dan Vladimir Martinovski'nin yanı sıra çoğunluğu gençlerden oluşan birçok sanatsever katıldı.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Beş Şehir" kitabı için Osmanlı Türkçesi kaleme aldığı orijinal Ankara notlarının da ilk kez sergilendiği "Satırbaşı Ankara" sergisi, 20 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

"Şiir Hatları Treni" etkinliği hakkında

Sergi açılışının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce "Şiir Hatları Treni" etkinliğiyle İstanbul'dan Ankara'ya ulaşan şairlerin şiirlerini okuduğunu "Şiirin İzinden" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında ayrıca son 25 yılda bütün dünyada 40'tan fazla ülkeye yayılan "Şiir Sokakta" hareketini başlatan Meksikalı şair Armando Alanis, Mamak Belediyesine ait Şafaktepe Parkı'nda bulunan kütüphanenin duvarına "Şiir Yoksa Şehir de Yok" yazdı.

Şiir Hatları Treni'nde yolculuk eden şairler arasında Adnan Özer, Alphan Akgül, Aykut Nasip Kelebek, Baki Ayhan T., Cengizhan Orakçı, Ercan Yılmaz, Hüseyin Akın, Metin Celal, Ömer Erdem, Zeynep Arkan ve Zeynep Tuğçe Karadağ, Ahmad Zakaria, Krisztina Rita Molnar, Vladimir Martinovski'nin yanı sıra Armando Alanis (Pulido) bulunuyor.

Şairlere yolculukta, İstanbul'daki çeşitli üniversite ve liselerden seçilen, edebiyat ve şiir meraklısı 100'e yakın öğrenci eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün organize ettiği ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile iş birliği içinde gerçekleştirdiği "Şiir Hatları Treni" etkinliği, İstanbul'dan Fatih Belediyesi, Ankara'dan ise Altındağ ve Mamak belediyelerinin destekleri ile gerçekleştirildi.