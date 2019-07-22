Son Dakika Haberleri: Başkent'in beklenen indirim günleri ayakkabıda başladı
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Başkent'in beklenen indirim günleri ayakkabıda başladı

1 saat önce

Türkiye'nin en büyük 'Alışveriş Vadisi'nde yüzlerce yerli ve yabancı marka ile hizmet veren Nata Vega Outlet'te 'Ayakkabı İndirim Şenliği' başladı.

Başkent'in beklenen indirim günleri ayakkabıda başladı, System.String[]
Türkiye'nin en büyük 'Alışveriş Vadisi'nde yüzlerce yerli ve yabancı marka ile hizmet veren Nata Vega Outlet'te 'Ayakkabı İndirim Şenliği' başladı.

Nata Vega Outlet tarafından geleneksel olarak düzenlenen fırsat günleri bu kez ayakkabı markaları için garaja taşındı. 20 Temmuz - 20 Ağustos tarihleri arasında devam edecek 'Nata Vega Outlet Ayakkabı İndirim Şenliği'nde sevilen markaların ürünleri maliyet fiyatlarına satışa sunuluyor. - ANKARA
Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:39 Kaynak: İHA
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