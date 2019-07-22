Başkent'in beklenen indirim günleri ayakkabıda başladı
1 saat önce
Türkiye'nin en büyük 'Alışveriş Vadisi'nde yüzlerce yerli ve yabancı marka ile hizmet veren Nata Vega Outlet'te 'Ayakkabı İndirim Şenliği' başladı.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:39 Kaynak: İHA
'nin en büyük 'Alışveriş Vadisi'nde yüzlerce yerli ve yabancı marka ile hizmet veren Nata Vega Outlet'te 'Ayakkabı İndirim Şenliği' başladı.
Nata Vega Outlet tarafından geleneksel olarak düzenlenen fırsat günleri bu kez ayakkabı markaları için garaja taşındı. 20 Temmuz - 20 Ağustos tarihleri arasında devam edecek 'Nata Vega Outlet Ayakkabı İndirim Şenliği'nde sevilen markaların ürünleri maliyet fiyatlarına satışa sunuluyor. - ANKARA
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