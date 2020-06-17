Başkent'in caddeleri rengarenk - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanını Başkentli yerli üreticilerden alınan çiçeklerle süsledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent bulvar ve caddelerini rengarenk çiçeklerle donatıyor. Korona virüs salgını döneminde kısıtlı sokağa çıkma yasağı nedeniyle uzunca bir süre evlerinde kalan Başkentliler, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte caddelerde rengarenk çiçek sürpriziyle karşılaştı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kent genelinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatı doğrultusunda ithal bitki ve ağaç yerine yerli üreticilerden alınan çiçek ve bitkileri toprakla buluşturuyor. Büyük bir kısmı Başkentli yerli üreticilerden alınan çiçekler, Başkent'in ana arterleri arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Eskişehir Yolu, Havaalanı Yolu, Gar Kavşağı üzerindeki refüjleri ve yol kenarları ile kavşakları süslerken, sürücülere de görsel bir şölen sunuyor. Büyükşehir Belediyesi ekonomik yönden bir yandan yerli üreticileri desteklerken, bir yandan ithal bitki alımına son verdiği için önemli oranda tasarruf da sağlıyor. - ANKARA