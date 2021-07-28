ATO Başkanı Baran: "Türkiye dünyada coğrafi işaretlerden en fazla pay alacak ülkelerden"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Avrupa Birliği'nin (AB) 77 milyar avroluk coğrafi işaret tescilli ürün pazarından en büyük payı İtalya ve Fransa'nın aldığını, Türkiye'nin de bu alandan en fazla pay alacak ülkelerden biri olduğunu belirtti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, başkentin coğrafi işaret tescilli ürünleriyle potansiyelinin ele alındığı "Coğrafi İşaretli Ürünler Bilgilendirme Toplantısı", Baran ve Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın katılımıyla ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

Baran, buradaki konuşmasında, güçlü olabilmenin yolunun üretebilmek ve ihraç edebilmekten geçtiğini belirterek, "O yüzden de katma değerli ürünlere ihtiyacımız var. Coğrafi işaretli ürünler, katma değerli ürünlerin tam merkezinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Dünyada sayıları 10 bini bulan 200 milyar dolarlık coğrafi işaret tescilli ürün olduğuna dikkati çeken Baran, AB'nin, coğrafi işaretli ürünler konusunda önemli mesafe aldığını belirtti.

Baran, 77 milyar avroluk bir pazara sahip olan AB'de bu pazardan elde edilen gelirin büyük bölümünü İtalya ve Fransa'nın aldığını bildirdi.

ATO Başkanı Baran, coğrafi işaretli ürünlerin, söz konusu ürünün bulunduğu bölgede turizmin gelişmesine de katkı sağladığına dikkati çekti.

Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünler konusundaki potansiyeline işaret eden Baran, "Dünyada coğrafi işaretlerden en fazla pay alacak ülkelerden birisi Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da Akyurt'un sanayi, tarım ve hayvancılıkta gelişmiş bir bölge olduğunu belirterek, ilçenin kültürünün yaşatılarak Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve turizm açısından potansiyele dönüşmesi için coğrafi işaretli ürünler konusunda çalışma başlattıklarını ve bugüne kadar 29 üründen 17'si için başvuru yaptıklarını kaydetti.