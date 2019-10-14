Son Dakika Haberleri: Başkent'in dört bir yanında ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediliyor
Son Dakika Genel Başkent'in dört bir yanında ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediliyor

Başkent'in dört bir yanında ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediliyor

49 dakika önce

Başkent'in dört bir yanında ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediliyor İlaçlama ekipleri; sokak, cadde, park ve ortak kullanım alanlarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile okullarda da ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyorANKARA - Başkent'e yakışır bir hizmet vererek vatandaşların...

Başkent'in dört bir yanında ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediliyor

İlaçlama ekipleri; sokak, cadde, park ve ortak kullanım alanlarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile okullarda da ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor

ANKARA - Başkent'e yakışır bir hizmet vererek vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için tüm imkanlarını seferber eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, halk ve çevre sağlığı için kentin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri; sokak, cadde, park ve diğer ortak kullanım alanlarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile okullarda ilaçlama faaliyetleri yürütüyor.

Açık ve Kapalı alanlarda titiz ilaçlama

Başkent'in 25 ilçesini kapsayan günlük rutin ilaçlama programı dışında gelen talepleri de değerlendiren Büyükşehir ekipleri, toplum ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek kent zararlılarına karşı etkin bir mücadele gerçekleştiriyor.

Ekipler; okul ve resmi kurumların yazılı başvurusuyla iç ve dış alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon (hijyen çalışması) işlemi yapıyor.

Çevreye ve insan sağlığına zararsız ilaçlar kullanılıyor

Özellikle kapalı alanlarda üreyen fare, hamamböceği, bit ve pire gibi haşereler, açık alanlarda ise sivrisinek ve karasinekle mücadele eden ekipler, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçları kullanıyor.

Daha sağlıklı ve hijyenik bir Başkent için kentin dört bir köşesinde çalışmalarına devam eden Büyükşehir ilaçlama ekipleri, 1 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar 204 okul ile 529 kamu kurumunda çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Başkent'in dört bir yanında ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediliyor

Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:07 Kaynak: İHA
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