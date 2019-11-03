Son Dakika Haberleri: Başkent'in en çok ziyaret edilen ikinci adresi 'Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'
Son Dakika Güncel Başkent'in en çok ziyaret edilen ikinci adresi 'Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'

Başkent'in en çok ziyaret edilen ikinci adresi 'Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Başkent'in en çok ziyaret edilen ikinci adresi 'Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi', System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.


Başkent'in en çok ziyaret edilen ikinci adresi olan çocukların dijital yetkinliklerini, kodlama ve robotik eğitimleriyle geliştiren Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Mamak Belediyesi ile bilimin ışığında ortak çalışmalar yaparak, bilgi ve teknoloji aracılığıyla çocuklarımızı yetiştirmeyi planlıyoruz" dedi.


46 ilden 70 bin öğrenci ziyaret etti


Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin teknoloji ve bilgi çağının gerekliliklerini karşılayan nitelikli bir adres olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bugüne kadar merkezimizi 46 ilden 70 bin öğrenci ziyaret etti. Gençlerimiz burada astronomi ve uzayın derinliklerini keşfediyor" dedi.


Uzayın derinliklerine yolculuk yapıyorlar


Uzman astronomlar eşliğinde Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ne yapılan gezilerde ziyaretçiler, robotik kodlamadan, astronotların uzaydaki yaşamlarına, gezegenlerin oluşum süreçlerinden eski uygarlıkların bilimsel çalışmalarına kadar birçok konu hakkında bilgi sahibi oluyor. Bilim meraklılarına hizmet veren merkezde, planetaryum içerisine yerleştirilen son model simülatörleri ve sanal gerçeklik uygulamalarını deneyimlemek, uzayın derinliklerinde yolculuk yapmak da mümkün. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:22 Kaynak: İHA
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