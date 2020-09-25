Başkent'in en popüler uygulaması: "Başkent Mobil" - Son Dakika

Başkent'in en popüler uygulaması: "Başkent Mobil"

Teknolojik yenilikleri yakından takip eden Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Başkent Mobil" uygulaması yoğun ilgi görüyor.

Başkent'in en popüler uygulaması:

Teknolojik yenilikleri yakından takip eden Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Başkent Mobil" uygulaması yoğun ilgi görüyor. Ankaralıların hayatını kolaylaştıran uygulamaların yer aldığı Başkent Mobil'i, 7 ayda akıllı cep telefonlarına indirenlerin sayısı 500 bine yaklaştı. Başkent Mobil'de kadına yönelik şiddet konusunda destek butonu olan Mor Buton'dan nöbetçi eczanelere, çocuklar için çizgi filmden ASKİ online işlemlere kadar birçok uygulama yer alıyor. Başkent Mobil uygulamasına son olarak ABB TV butonu da eklendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin akıllı kentler projesi kapsamında hayata geçirdiği "Başkent Mobil" uygulamasına Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.

Teknolojik yenilikleri yakından takip eden Büyükşehir Belediyesinin her geçen gün yeni özellikler ve uygulamalar eklediği Başkent Mobil'i son 7 ayda akıllı cep telefonlarına indiren vatandaşların sayısı 500 bine yaklaştı.

ABB TV de uygulamaya eklendi

"Acil Bildir" butonundan "Başkent153"e, "Nöbetçi Eczaneler"den "Devam Eden Çalışmalar"a, "Trafik Durumu"ndan "ASKİ Online İşlemler"e, "Kültür Ankara"dan "Otobüs Nerede?" butonlarına kadar birçok hizmetin yer aldığı Başkent Mobil sürekli güncellenerek yeni özellikler kazanıyor.

Kadına karşı şiddetle mücadele ve kadın cinayetlerinin önlenmesi için Başkent Mobil'e eklenen "Mor Buton"dan çocuklar için çizgi filmlere kadar birçok uygulama vatandaşların hem hayatını kolaylaştırıyor hem de bilgilenmelerini sağlıyor.

Ankara'da hayvanseverler "Pati Destek" butonunu yoğun olarak kullanırken, Başkent Mobil'e son olarak ABB TV de eklendi. Yeni yayın dönemine başlayan ABB TV'nin zengin içerikli programları ve canlı yayınları da bundan sonra mobil cep telefonları ile izlenebilecek.

Evde keyifli zaman geçirmenin yolu

Koronavirüs salgınıyla birlikte #EvdeKalANKARAİŞLEMLERİ butonu da Başkent Mobil uygulamasına eklenen uygulamalar arasında yer alıyor.

Bu buton sayesinde çizgi filmden uzaktan eğitim portalına, çevrimiçi kurslardan e-müze ziyaretine, e-sanat aktivitelerinden dijital oyunlara, apartman yöneticileri talep formundan ihtiyaç sahipleri talep formuna kadar pek çok içerik vatandaşlar tarafından kullanılıyor. - ANKARA

Başkent, Ankara, ASKİ, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent'in en popüler uygulaması: 'Başkent Mobil' - Son Dakika

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